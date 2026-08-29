Recepción al 'Orkan' en el puerto de Sada
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Sada
El Concello de Sada y la asociación Os Patexeitos dieron este sábado la bienvenida oficial a la tripulación del Orkan, un espectacular drakkar de inspiración vikinga de 28 metros de eslora que hace escala en el puerto como parte de su travesía por el Atlántico.
La embarcación, que partió del puerto occitano de Sète a comienzos de agosto, permanecerá unos días en Sada antes de continuar rumbo a la Bretaña francesa, donde prevé llegar a Lorient el próximo 12 de septiembre.
Durante la recepción, representantes del Concello y de Os Patexeitos agradecieron a la tripulación su visita e hicieron entrega de un regalo institucional como recuerdo, deseándoles una feliz navegación e invitándoles a regresar en un futuro.
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