La Romería da Familia de Paderne reúne a cerca de 800 personas
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
LOC
Alrededor de ochocientas personas participaron este sábado en la Romería da Familia de Paderne. Familias y pandillas de amigos compartieron mesa en una «gran festa da fraternidade» que contó con actividades culturales a cargo de Laura Añón, Carlos Manteiga, Pepe Suevos o Roi Casal.
Tras una comida popular, los asistentes disfrutaron de una jornada lúdica con campeonatos de cartas, parchís y dominó o de hincables y fiesta de espuma para los más pequeños.
- Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
- La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
- El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
- Tercer intento de Oleiros en lo que va de año para adjudicar el bar de la Casa do Pobo de Montrove
- Fiesta homenaje a Baroke en Sada
- Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
- El mercadillo en un restaurante de Cambre que refleja la solidaridad de la comunidad: 'Algunos no se llevan ni la prenda, simplemente quieren contribuir
- Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis