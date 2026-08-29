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La Romería da Familia de Paderne reúne a cerca de 800 personas

Asistentes a la Romaría da Familia de Paderne.

Asistentes a la Romaría da Familia de Paderne. / LOC

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Alrededor de ochocientas personas participaron este sábado en la Romería da Familia de Paderne. Familias y pandillas de amigos compartieron mesa en una «gran festa da fraternidade» que contó con actividades culturales a cargo de Laura Añón, Carlos Manteiga, Pepe Suevos o Roi Casal.

Tras una comida popular, los asistentes disfrutaron de una jornada lúdica con campeonatos de cartas, parchís y dominó o de hincables y fiesta de espuma para los más pequeños.

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