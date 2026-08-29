Educación
Sada invierte 300.000 euros en mejoras en los colegios del municipio
Los trabajos incluyeron un lavado de cara al Sada e Contornos, que celebra en 2027 su centenario
El Concello de Sada ha aprovechado la temporada estival para realizar una serie de mejoras en los centros educativos. El Gobierno local explica que se trata de intervenciones por un total de 300.000 euros que fueron solicitadas por la comunidad educativa y que están dirigidas a «mejorar la seguridad y ofrecer espacios más confortables y funcionales al alumnado y profesorado».
En el colegio O Mosteirón, la actuación más destacada fue la renovación del pavimento de la primera planta. Los trabajos se completaron con el refuerzo del cierre perimetral del patio de infantil.
En el colegio Sada e Contornos, que cumplirá un siglo en 2027, se realizaron diversas obras «para preparar el centro de cara a esta importante efeméride». Los trabajos incluyeron el pintado integral del edificio, tanto en el interior como en el exterior; actuaciones de mantenimiento en canalones, reparaciones para evitar filtraciones, renovación de estores y la instalación de un aparcamiento para bicicletas.
En el colegio Barrié de la Maza, el Concello realizó trabajos complementarios a la rehabilitación integral que ejecuta la Xunta. Entre otros, la mejora de los cierres perimetrales, la renovación de las pistas deportivas y el graderío y la creación de nuevos espacios educativos vinculados a la naturaleza en el entorno de la charca exterior.
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