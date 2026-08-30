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Hallado un cadáver en el interior de una casa incendiada en Arteixo

Los bomberos encontraron el cuerpo tras extinguir las llamas

Las nuevas instalaciones del parque de bomberos de Arteixo, en el polígono de Morás.

Las nuevas instalaciones del parque de bomberos de Arteixo, en el polígono de Morás. / Gus de la Paz

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RAC

Una persona fue localizada sin vida este domingo en el interior de una vivienda situada en el lugar de Rañobre, en la parroquia de Oseiro, en Arteixo, tras declararse un incendio en el inmueble, según informa la Axencia Galega de Emerxencias 112-Galicia. El hallazgo fue realizado por los Bomberos de Arteixo durante las labores de extinción y revisión de la vivienda afectada.

El 112 Galicia tuvo constancia del suceso a las 07.15 horas, a través de una llamada de la Guardia Civil. Según las primeras informaciones, estaba ardiendo una vivienda en la que podía haber personas en el interior, por lo que desde la central se movilizó de inmediato a los Bomberos de Arteixo, al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local y a Protección Civil.

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Poco después, los efectivos desplazados al lugar comunicaron que el incendio estaba ya controlado, aunque continuaban con las tareas de refrigeración y retirada de escombros en la estancia donde se había iniciado el fuego. Fue durante esos trabajos cuando los bomberos localizaron el cuerpo sin vida de una persona en el interior de la habitación.

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