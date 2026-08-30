Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Nueva burburja inmobiliaria?La estación intermodal, explicada por el arquitecto César PortelaServicios sociales en Cambre bajo mínimosAumenta la presencia policial por consumo de drogasInundaciones en A Coruña por una tromba de aguaFiestas de María Pita en directoLos conciertos de las fiestas, días y horariosProgramación completa de las fiestas
instagramlinkedin

Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»

Con una amplia trayectoria en gastronomías de todo el mundo, la cocinera ha convertido un negocio de toda la vida en Pakita Sushi, una propuesta asiática muy innovadora que cuenta con una pequeña carta "muy mimada" con productos de temporada que ya triunfa en la localidad y en A Coruña

Sarah Stothart con una bandeja de sushi en su local de Oleiros.

Sarah Stothart con una bandeja de sushi en su local de Oleiros. / GUS DE LA PAZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Candela F. Roldán

Oleiros

Sarah Stothart siempre había oído hablar a su marido de Casa Paquita, en Oleiros. Un histórico restaurante de comida tradicional gallega en plena recta de Bastiagueiro, a un paso de la estatua de Che Guevara, al que él acudía con frecuencia de pequeño. Lo que no se imaginaba era que su restaurante de referencia en Oleiros acabaría convirtiéndose en el negocio de su mujer, una chef australiana de 54 años que lleva casi medio año al frente de Pakita Sushi. La cocinera apostó por un nuevo proyecto de cocina asiática con el que encara la «tercera generación» de un espacio en el que ha puesto todo de su parte para mantener vivo el legado de los antiguos propietarios.

Vista de una bandeja de sushi de Pakita Sushi.

Vista de una bandeja de sushi de Pakita Sushi. / GUS DE LA PAZ

«Esto no tiene nada que ver con lo de antes, pero compartimos el amor por la cocina y el buen hacer», asegura Stothart. La chef llegó a Oleiros hace seis años y al poco tiempo puso en marcha La Panadería by Sarah, un exclusivo club gastronómico ubicado en una antigua panadería restaurada del propio municipio que terminó cerrando para explorar nuevos horizontes. Pero antes de instalarse en Galicia, su trayectoria ya venía avalada por su éxito en Barcelona al frente de Tapioles 53 —un restaurante en una antigua fábrica de paraguas reseñado en The New York Times— y su labor como estilista gastronómica.

Formada en Diseño Gráfico e Historia del Arte, la australiana admite que su verdadera vocación siempre estuvo pegada a los fogones. «Con ocho años pedí por favor que me dejasen trabajar en un restaurante y lo primero que hice fue pelar una bolsa de patatas», cuenta entre risas, al tiempo que reconoce que su aprendizaje fue autodidacta: «Todo lo que sé es gracias a lo que aprendí al colarme en decenas de cocinas de mujeres en Grecia, Italia y Francia».

Sentía que en Oleiros hacía falta sushi para llevar y a un precio asequible

Tras aquella etapa de menús a puerta cerrada, Stothart detectó una oportunidad clara en la comarca y apostó por el sushi. «Había un hueco entre la gama muy alta y la baja. Sentía que en Oleiros hacía falta sushi para llevar y a un precio asequible. Yo diría que esta comida te hace viajar a Asia», relata sobre la idea de un restaurante que hoy combina salón con terraza a través de una propuesta muy cuidada donde todo se elabora al momento.

Vista del local por dentro.

Vista del local por dentro. / GUS DE LA PAZ

Su carta integra materias primas de proximidad. Entre las especialidades destacan los dumplings de pollo y gambas, las empanadillas al estilo Shanghai —receta de un amigo chef en Asia—, makis, uramakis, pokes y los pakitacos (nori con arroz), además de opciones veganas como el nigiri de tomate fermentado. En el apartado dulce destacan sus galletas de chocolate y una pavlova con flores comestibles de su propio jardín.

Noticias relacionadas

Todo el servicio se realiza en envases sin plástico y cuenta con opción de pedido a domicilio y recogida en local, con picos de gran demanda los domingos hacia A Coruña. Tras cinco meses de andadura, el balance para Stothart no puede ser mejor: «Estos meses han ido mejor de lo que esperaba», admite entusiasmada, asegurando que su único afán es acoger a los clientes. «Sentar a la gente a la mesa y darle de comer es uno de los actos más bonitos del mundo», declara.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sale a la venta por 149.000 euros otra de las históricas discotecas de Santa Cristina
  2. La concejala del Gobierno local de Bergondo Pilar Barja, a un paso del banquillo por su gestión como tesorera de un ANPA
  3. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
  4. Tercer intento de Oleiros en lo que va de año para adjudicar el bar de la Casa do Pobo de Montrove
  5. Fiesta homenaje a Baroke en Sada
  6. Oleiros ya cuenta con director para el multiusos de Bastiagueiro
  7. Un fallecido en un accidente con tres vehículos implicados en Curtis
  8. El pueblo de A Coruña donde puedes casarte por un año y decidir después si quieres repetir

El precio en las viviendas vacacionales del área de A Coruña crece por encima del 10% en un año

El precio en las viviendas vacacionales del área de A Coruña crece por encima del 10% en un año

Estos son los tres sectores en los que más se incrementan los sueldos en A Coruña: "Con 33 años solo tuve unos meses de paro"

Estos son los tres sectores en los que más se incrementan los sueldos en A Coruña: "Con 33 años solo tuve unos meses de paro"

Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»

De la granja al diseño de carpinterías: los jóvenes de A Coruña que apuestan por el sector primario y la industria

De la granja al diseño de carpinterías: los jóvenes de A Coruña que apuestan por el sector primario y la industria

Recepción al 'Orkan' en el puerto de Sada

La Romería da Familia de Paderne reúne a cerca de 800 personas

La Romería da Familia de Paderne reúne a cerca de 800 personas

Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

Sada invierte 300.000 euros en mejoras en los colegios del municipio

Tracking Pixel Contents