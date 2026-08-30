El precio en las viviendas vacacionales del área de A Coruña crece por encima del 10% en un año

El mercado inmobiliario continúa la subida en el área de A Coruña, en especial en los municipios costeros. Según el nuevo informe de la tasadora Tinsa, el precio de las viviendas vacacionales es "notablemente superior al precio medio de la zona", con un aumento destacado en localidades como Oleiros, donde el precio ya supera los 2.000 euros por metro cuadrado y ha aumentado un 22% desde el periodo de 2007 y 2008, cuando estalló la burbuja.

En el informe Vivienda en Costa 2026, la tasadora analiza la evolución del mercado de segundas residencias en los litorales españoles. En la comarca coruñesa, destaca las variaciones de precio por metro cuadrado en el último año han alcanzado el aumento del 16,3 % en Sada, un 14,7% en Oleiros, un 13,5% en A Coruña y un 8% en Arteixo, lo que, según Tinsa "denota una intensidad muy elevada generalizada".

Aunque no está incluido en el análisis de la tasadora, en las localidades costeras de A Laracha, Bergondo o Miño las tendencias son similares. De acuerdo con los datos del Portal Estadístico del Consejo General del Notariado, donde se incluyen las estadísticas de todas las compraventas municipales en A Laracha el precio ha aumentado 13,58% con respecto al año pasado, es el único concello de la zona, junto con bergondo, donde el precio baja de los 1.000 euros por metro cuadrado.

En Miño la escalada de costes está en el 21,58% en el último año, mientras que en Bergondo, con la playa de Gandarío como gran atractivo, el aumento es del 11%.

Casi un cuarto de la renta disponible para comprar

Tinsa también destaca que el esfuerzo de compra alcanza el 23% de la renta disponible en el hogar medio en los municipios costeros frente al 25% de la provincia coruñesa, aunque sin todavía observar "desequilibrios" en el acceso para la población local. En Oleiros, según los datos notariales, se necesita unos 5,29 años de renta neta necesaria para la compra de una propiedad; en Sada este número baja a los 4 años, y en Arteixo en los 3,32 años.

Los municipios costeros de A Coruña están absorbiendo buena parte del mercado de compraventa, ya que representan el 53% de las compraventas y el 36% de los visados totales. En el primer trimestre de 2026 estas transacciones continúan mostrando una "tendencia alcista continuada y situándose en volúmenes máximos del periodo post-burbuja de 2007".

Además, el informe apunta a un aumento de la actividad de las promotoras, con "un aumento del 80 %, superior a la provincia y a la contracción de la capital".

Demanda nacional

Aunque en el apartado coruñés el informe no entra en detalle sobre la procedencia de los compradores de fuera de Galicia, sí destaca que "el perfil de demanda es mayoritariamente nacional, procedente de provincias del centro de la península". Por otra parte, la compraventa de segundas viviendas por parte de extranjeros se sitúa en el 20%.

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Los datos del notariado certifican que las inversiones extranjeras en el área coruñesa continúan siendo minoritarias. En Arteixo en el último año las pocas transacciones de este tipo han sido realizadas por personas residentes en España, de origen brasileño, marroquí o venezolano. En Oleiros, los portugueses, italianos y británicos representan la demanda de fuera de España, mientras que en Sada los estadounidenses ganan mayor peso.