Betanzos da luz verde definitiva al control de accesos de vehículos en el casco histórico, que comenzará a funcionar el 1 de octubre

El Concello de Betanzos ha dado luz verde definitiva en Junta de Gobierno Local a la declaración del casco histórico como zona de acceso restringido. El Ejecutivo municipal autoriza la instalación de las cámaras de videovigilancia para el control de las entradas y salidas de vehículos tras estimar parte de las alegaciones presentadas. El nuevo sistema empezará a funcionar el próximo 1 de octubre, aunque habrá un período de carencia de tres meses en el que no se multará.

Durante el período de exposición pública se presentaron hasta cuarenta recursos por parte de particulares, formaciones políticas como el PP y colectivos con intereses en la zona monumental, como la Asociación de Comerciantes y Empresarios (Acebe) y de Amigos del Casco Histórico.

El Gobierno local que preside la socialista María Barral mantiene el límite de estancia de 30 minutos para no residentes pero ha accedido a realizar cambios para facilitar la labor de los negocios radicados en ciudad vieja y garantizar el cuidado de los residentes mayores y dependientes. Entre otros cambios, la ordenanza definitiva crea una nueva categoría para cuidadores de residentes y establecerá «un procedimiento reglado y ágil» para que sus vehículos queden al margen de las restricciones. El Concello permitirá también el registro de varios vehículos por unidad familiar para fines de conciliación y asimilará a los propietarios no empadronados al régimen de residentes, con los mismos derechos de paso.

El Ayuntamiento ha estimado también las alegaciones presentadas por gestores de alojamientos turísticos y permitirá el acceso de los huéspedes para la descarga de equipaje y el acompañamiento de personas con movilidad reducida mediante la comunicación previa de la matrícula. Para facilitar estas gestiones, el Concello se compromete a habilitar un sistema telemático "ágil" en su sede electrónica que los gestores de estos negocios puedan comunicar las matrículas de sus clientes. También ha aceptado parcialmente las solicitudes de los comerciantes en lo relativo a los horarios de carga y descarga y establece un turno de tarde de 16.00 a 17.00 además de acceder a ampliar los tiempos "en los casos necesarios" y a expedir autorizaciones especiales desde la Alcaldía.

El Ejecutivo municipal se muestra también dispuesto a tramitar permisos excepcionales para el paso de vehículos de gran tonelaje (de más de 3.500 kilos) "cuando la naturaleza de la mercancía así lo requiera" y a analizar la viabilidad de crear una aplicación móvil que permita justificar de forma sencilla los excesos de tiempo y a habilitar una franja de tarde de carga y descarga para pedidos en línea.

Un 'no' tajante a ampliar el límite de 30 minutos de parada para no residentes

El Concello de Betanzos rechaza una de las principales demandas de los alegantes, la de ampliar el tiempo máximo de parada en el casco histórico, fijado en 30 minutos. "El límite fue fijado teniendo en cuenta las dimensiones reducidas del casco histórico, la protección de su habitabilidad, la reducción de la contaminación acústica y atmosférica, así como la garantía de la seguridad de los peatones y la preservación del patrimonio", defiende el Ejecutivo, que considera que el límite "es suficiente y apropiado para la realización de las actividades sociales, comerciales y logísticas habituales".

En respuesta a las alegaciones en contra de la implantación de este sistema de control de accesos, el Concello argumenta que "la peatonalización no es una opción discrecional, sino una medida de protección preventiva". El Ayuntamiento apela a diversos estudios que constatan el daño que las vibraciones derivadas del tráfico y el impacto químico de los hidrocarburos ocasionan en los conjuntos históricos, que "aceleran la degradación de la piedra granítica y de los soportales tradicionales".

El Ejecutivo argumenta además que la peatonalización es "el único mecanismo jurídico eficaz para garantizar el derecho a la libre circulación de personas con movilidad reducida y menores", "transformando una vía de paso en un espacio de convivencia". Sobre el supuesto impacto negativo en el comercio, apunta a estudios que niegan este extremo y apuntan a un "incremento medio del 9% del volumen de ventas" por la "transformación de calles en espacios estrictamente peatonales".

Período de "carencia pedagógico" de tres meses de duración

En su resolución, aprobada ya el pasado 9 de julio y que acaba de hacer pública, el Concello da luz verde a la declaración de acceso restringido y establece el próximo 1 de octubre como fecha para la puesta en marcha del sistema de videovigilancia. El Ayuntamiento fija con todo un "período de carencia pedagógico" de tres meses en los que no tramitará las multas.

En este período, explica, el sistema de lectura de matrículas estará "plenamente operativo" pero las comunicaciones remitidas a los propietarios de vehículos que infrinjan las normas, pero matiza que estas notificaciones "tendrán efectos estrictamente informativos y de concienciación ciudadana, sin que aparejen en ningún caso la incoación de un expediente sancionador ni la imposición de multas".

Este período de carencia finalizará el 1 de enero de 2027.

Resumen de las nuevas normas

A partir del 1 de octubre, la circulación por el casco histórico para no residentes quedará restringida a 30 minutos y solo se podrá aparcar en los lugares habilitados para ello. En todos los accesos a la zona monumental se instalará una señal de prohibición excepto para los vehículos autorizados, como residentes, propietarios, cuidadores de dependientes, personas con discapacidad, servicios de emergencias.

Los vehículos deberán circular a la velocidad de los peatones o, en todo caso, no podrán exceder los 20 kilómetros por hora.

Los viandantes tendrán prioridad frente a los vehículos (salvo los de emergencias) y podrán utilizar toda la zona de circulación, aunque deberán apartarse para permitir el paso de los coches.

Los vehículos no podrán aparcar en ninguna de las vías de acceso restringido, salvo que existan espacios expresamente habilitados para ello. Las motocicletas podrán estacionar en una zona delimitada al efecto en la Praza de Galicia los fines de semana.

Los camiones de más de 3.500 kilos no podrán acceder sin una autorización expresa.