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El PSOE denuncia que el concello de Curtis estuvo varias horas sin atención médica

El PSdeG llevará al Parlamento el hecho de que el centro de salud de la localidad se quedase sin facultativos durante horas y exigirá a la Xunta explicaciones sobre su planificación sanitaria

La diputada del PSdeG Silvia Longueira.

La diputada del PSdeG Silvia Longueira. / LOC

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RAC

Curtis

La falta de médicos en Curtis va camino del Parlamento gallego. La diputada del PSdeG Silvia Longueira ha anunciado que exigirá respuestas a la Xunta ante la "grave situación" que atraviesa la atención sanitaria en la localidad, donde la falta de personal llegó a provocar que el centro de salud se quedase durante horas sin ningún facultativo disponible.

Longueira, que llevará esta situación ante la Cámara gallega, ha avanzado que pedirá explicaciones al Ejecutivo autonómico sobre la planificación de recursos sanitarios durante el verano, al tiempo que reclamará medidas que garanticen la atención en los concellos rurales.

La diputada socialista ha recordado que los problemas para cubrir las consultas se repitieron este verano en diferentes centros de salud de la comarca de Betanzos, con incidencias en otros concellos como Irixoa, Aranga o Coirós. "Os centros de saúde das Mariñas-Betanzos sofren este ano unha ausencia de médicos nas consultas. En Curtis chegamos ao caso de que a médica tivo que abandonar o centro para acompañar unha urxencia ao CHUAC, deixando sós aos pacientes", denuncia Longueira.

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La diputada socialista incidió en que esta situación afecta especialmente a un territorio con un elevado porcentaje de personas mayores y población vulnerable y advirtió de que se han registrado jornadas en las que los vecinos y vecinas llegaron a quedarse sin asistencia médica en un radio de 20 kilómetros a la redonda.

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