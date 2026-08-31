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Fiesta sorpresa al cura de Oleiros

La parroquia de Oleiros se puso este domingo en pie para cantar el cumpleaños feliz a su párroco, Guillermo Taboada, que celebró sus 90 años con un multitudinario homenaje

El párroco Guillermo Taboada, a la dcha., junto al arzobispo de Santiago, que acudió por sorpresa a la misa.

El párroco Guillermo Taboada, a la dcha., junto al arzobispo de Santiago, que acudió por sorpresa a la misa. / LOC

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A. P.

La parroquia de Santa María de Oleiros felicita a su párroco y le agradece su dedicación durante estos 50 años. Es el mensaje que puede leerse en una discreta placa colocada en 2013 a la entrada de una iglesia que, este domingo, 13 años después, volvió a festejar a su cura, Guillermo Taboada. En esta ocasión, por sus 90 años.

Los feligreses no estaban dispuestos a dejar pasar sin más la efeméride y organizaron unafiesta sorpresa a este cura que llegóa Oleiros en 1963, recién salido del seminario, y dejó una importante huella en la parroquia. Y es que la laborde don Guillermo, como lo conocen todos, fue mucho más de la pastoral. Además de levantar un nuevo templo, este sacerdote promovió la construcción de una guardería, la casa rectoral o una residencia de ancianos.

«Don Guillermo hizo muchísimas otras cosas: dio clases, escribió libros, fue capellán de coles, impartió charlas, pero sobre todo, sobre todo, nuestro párroco vino a Oleiros para atender nuestras inquietudes religiosas, para reunirnos, para administrar los sacramentos, ayudar a los necesitados, visitar a los enfermos y controlar la catequesis», destacó con emoción un miembro de la parroquia en una misa muy especial que arrancó pasadas las 12.00 horas y que contó con la presencia del arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto Fernández.

La celebración concluyó con una comida tras la asistencia por sorpresa del arzobispo a la misa

La asistencia de este alto cargo de la iglesia cogió por sorpresa al párroco, que tampoco se esperaba que la misa del domingo finalizase con toda la feligresía en pie cantándole el cumpleaños feliz tras un un caluroso homenaje.

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La fiesta no acabó ahí. Tras la multitudinaria misa, la parroquia celebró los 90 años de Guillermo Taboada con una comida seguida de una larga sobremesa.

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