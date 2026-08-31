Diecinueve conciertos y miles de raciones de empanada: la macrofiesta a 20 minutos de A Coruña que arranca este jueves con París de Noia y Los Satélites

El verano encara su recta final, pero la fiesta en Galicia no desfallece. Esta semana, de hecho, el calendario ofrece dos grandes planes: quedarse en A Coruña para disfrutar del Flores Rock o desplazarse a 20 minutos de la ciudad para asistir al maratón de música y gastronomía de seis días que se celebra en el área metropolitana.

El festejo reunirá a algunas de las mejores orquestas gallegas, como París de Noia y Los Satélites, sumando un total de 19 actuaciones entre verbenas y pases diurnos que se prolongarán desde este jueves 3 de septiembre hasta el martes 8. El evento incluirá una sesión vermú "infinita" y abrirá con una de las citas culinarias más esperadas: la LI Festa da Empanada de Carral, que repartirá miles de raciones de la receta estrella del municipio -el año pasado fueron 12.000- de la mano de algunos de los hornos más prestigiosos.

Actuación de la orquesta Los Satélites. / LOC

Se trata de las conocidas como fiestas del Socorro, que contarán con un programa pensado para bailar y comer durante casi toda una semana. La música estará presente tanto durante el día como por la noche y habrá un sorteo que permitirá que algún afortunado se marche con un regalo bajo el brazo.

Así serán las fiestas del Socorro y la Festa da Empanada de Carral este 2026

El programa de las fiestas del Socorro arrancará con la LI Festa da Empanada de Carral. La cita gastronómica pondrá a funcionar sus hornos para ofrecer a los visitantes su popular receta con rellenos para todos los gustos.

La Panadería Mercedes, la Panadería Pedro Fernández y la Panadería Carral Rosmara serán los obradores encargados de preparar las empanadas, que comenzarán a servirse a las 18.30 horas. Las masas cargadas de atún, zamburiñas, bacalao o pulpo llenarán una tarde que contará con otra gran protagonista: la música folk, que pondrá a bailar a los vecinos de la mano de O Rueiro de Tabeaio, las Cantareiras das Encrobas, Xodó y O Grupo de Música Tradicional Arnela en el Campo da Feira.

Por la noche, será el turno de uno de los platos fuertes del programa: París de Noia, que montará una gran verbena junto a Los Coleguitas. El viernes 4 de septiembre aterrizará en la fiesta coruñesa otra de las orquestas históricas de Galicia, Los Satélites, acompañada del Grupo Bomba.

Largas colas para conseguir la empanada de Carral en su Festa da Empanada. / LOC

El sábado 5 actuarán La Bamba y Monoulious Dop, y también habrá sitio para los amantes de los beats. El DJ Taao subirá a escena para animar a los vecinos del concello de Carral, que podrán exprimir al máximo los últimos días libres antes de la vuelta a la rutina.

Las agrupaciones Unión Fuerza y América SL llegarán el domingo 6, el mismo día que se celebrará el sorteo. Será el momento de poner a prueba la suerte y regresar a casa, si a uno le sonríe la fortuna, con un viaje de una semana en autocaravana y un premio de 500 euros.

Una sesión de vermú "infinita ata morrer"

Además de las verbenas nocturnas, los conciertos de Carral contarán con una sesión vermú diaria desde el viernes 4 de septiembre. El Dúo Matices será el primero en estrenar esa modalidad, que repetirá los días posteriores con La Bamba y Unión y Fuerza -que también actuarán por la noche el sábado y el domingo- y el lunes 7 con el Grupo Fussion, que hará doblete.

El martes 8, y como cierre del festejo, tendrá lugar una sesión vermú "infinita ata morrer" con el Dúo Dilema. Sus canciones servirán para despedir una de las últimas fiestas del verano de 2026 en el área metropolitana de A Coruña.