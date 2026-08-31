Paderne promueve su patrimonio con un concurso de fotografía

El Concello de Paderne ha lanzado la primera edición de su certamen de fotografía Paderne: unha ollada ao paraíso, con el que busca dar a conocer el patrimonio cultural y natural del municipio a través de imágenes de temáticas patrimoniales, etnográficas o costumbristas. Con esta iniciativa, que persigue también fomentar la participación ciudadana, Paderne repartirá 900 euros en premios entre las personas ganadoras de las dos categorías existentes: móvil y cámara.

El alcalde de la localidad, Sergio Platas, ha invitado a los vecinos y vecinas a participar en este certamen, que confía en que tenga continuidad en el tiempo para, entre todos y todas, "crear un arquivo fotográfico á altura do que Paderne merece".

El plazo de inscripción permanece abierto hasta el próximo 15 de septiembre. Podrán participar todas las personas mayores de 16 años con un máximo de 3 fotografías por participante y sin editar (se permiten correcciones mínimas de color e iluminación).

El certamen contará con un jurado profesional que valorará las propuestas presentadas y determinará las personas ganadoras. El veredicto se dará a conocer el 24 de octubre, coincidiendo con la celebración del Día da Biblioteca, organizado por el Concello. Además, una selección de imágenes integrarán una exposición que se podrá visitar en la Casa do Concello durante un mes.