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Pesar en Cambre por la muerte del exconcejal socialista Miguel Ángel Gutiérrez

El exconcejal del PSOE Miguel Ángel Gutiérrez.

El exconcejal del PSOE Miguel Ángel Gutiérrez. / LOC

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RAC

Cambre

Pesar en Cambre por la muerte del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez. El PSOE informó este domingo del fallecimiento a través de las redes sociales: "A agrupación socialista perde hoxe a un dos nosos, demasiado cedo. Manteremos sempre na memoria o seu amor polos animais, a súa entrega e a forza con que defendeu cada unha das súas ideas", lamenta la formación, que traslada su pesar a familiares y allegados.

Unión por Cambre, que gobernaba en coalición con el PSOE durante el mandato en el que Miguel Ángel Gutiérrez llevó las riendas de Educación e Sanidade expresó también este domingo su pesar por el fallecimiento de "una gran persona, profundamente comprometida con nuestro Concello, firme defensora de las políticas sociales y un ejemplo de valores, dedicación y vocación de servicio público".

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