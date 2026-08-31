Pesar en Cambre por la muerte del exconcejal socialista Miguel Ángel Gutiérrez
Pesar en Cambre por la muerte del exedil socialista Miguel Ángel Gutiérrez. El PSOE informó este domingo del fallecimiento a través de las redes sociales: "A agrupación socialista perde hoxe a un dos nosos, demasiado cedo. Manteremos sempre na memoria o seu amor polos animais, a súa entrega e a forza con que defendeu cada unha das súas ideas", lamenta la formación, que traslada su pesar a familiares y allegados.
Unión por Cambre, que gobernaba en coalición con el PSOE durante el mandato en el que Miguel Ángel Gutiérrez llevó las riendas de Educación e Sanidade expresó también este domingo su pesar por el fallecimiento de "una gran persona, profundamente comprometida con nuestro Concello, firme defensora de las políticas sociales y un ejemplo de valores, dedicación y vocación de servicio público".
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