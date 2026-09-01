Carral espera repartir más de 5.000 raciones en su tradicional Festa da Empanada

Carral celebra este jueves, 3 de septiembre, su LI Festa da Empanada de Carral e do Folclore Galego, un evento que aúna música y gastronomía y en el que sus organizadores prevén despachar más de 5.000 raciones de este plato tradicional, emblema del concello.

Este martes, el alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, ha presentado junto a la concejala de Cultura, Turismo y Comercio, Isabel López, y a varios maestros panaderos el cartel de las fiestas, que servirán de antesala a la gran noche musical de las Fiestas del Socorro, en la que actuará la orquesta París de Noia junto a Los Coleguitas.

La cita comenzará a las 18.30 horas. Será entonces cuando las personas asistentes podrán degustar las diferentes variedades de empanadas elaboradas por los obradores locales Panadería Mercedes, Panadería Pedro Fernández y Panadería Carral Rosmar.

En cuanto a la oferta musical, serán cuatro agrupaciones las que ofrezcan actuaciones en el Campo da Feira de la localidad. El programa arrancará a las 18.30 horas con O Rueiro de Tabeaio. A las 19.00 horas será el turno de As Cantareiras das Encrobas, mientras que Xodó actuará a las 19.45 horas. El Grupo de Música Tradicional Arnela será el encargado de cerrar las actuaciones a las 20.30 horas.

Mouriño agradeció a los expertos panaderos y las entidades folclóricas su implicación para hacer de esta una de las grandes fiestas del final del verano en el área metropolitana. También, recordó el trabajo de la comisión de Fiestas del Socorro "que traballaron moi duro para lograr unhas festas de referencia en Galicia". "Esperamos que este ano poidamos chegar a repartir máis de 5.000 racións, de diferentes clases; atún, zamburiñas, bacalao o pulpo", apuntó el regidor.