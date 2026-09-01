El Concello de Cambre ofrece colaboración "hasta el final" con el Tribunal de Cuentas por los pagos de horas extras a la Policía Local

La citación del Tribunal de Cuentas a nueve personas, entre ellas dos exalcaldes de Cambre y concejales de Unión por Cambre, por las presuntas irregularidades en los pagos de las horas extras de la Policía Local, ha tenido reacciones dispares en los grupos del consistorio cambrés. María Pan, una de las convocadas, indicó que todavía no ha recibido la comunicación, mientras que la actual alcaldesa Diana Piñeiro, del PP, apuntó que el Concello "colaborará hasta el final".

Los responsables políticos y funcionarios convocados el próximo 7 de octubre tendrán que presentarse ante el instructor de Cuentas, que durante la vista, leerá el acta. En esta se entrará en detalle sobre la cantidad de perjuicio económico que ha sufrido el Concello de Cambre con estos abonos, que la interventora en su denuncia cifró en más de 565.000 euros.

En la liquidación provisional, en caso de que sea positiva, también se asignará a cada uno de los acusados cuánto dinero deben aportar al erario público y los intereses, de forma provisional, conforme a su responsabilidades. En la vista se valorarán las alegaciones presentadas y se resolverán en el momento.

Tras este procedimiento se pasa a la liquidación definitiva, donde se requiere que los presuntos responsables depositen o afiancen ese importe provisional, bajo amenaza de embargo. Una vez solventados estos trámites, ser cerrará la fase de instrucción y se pasará a una segunda fase de enjuiciamiento, donde se dictaminará la responsabilidad de los acusados, a los que, en caso de ser absueltos, se les reintegraría el dinero abonado.

La investigación por las gratificaciones está todavía en fase de instrucción en el Juzgado Número 5 de A Coruña, donde ya han prestado declaración como investigados varios de los nombrados en la causa de Cuentas. La Justicia ya ha denegado hasta en nueve ocasiones el pago de estas horas extras a los agentes que reclamaron por lo civil, al considerar que no estaba acreditado que hubieran hecho esas jornadas.

Reacción municipal

La alcaldesa Diana Piñeiro señaló que esta citación "confirma que este asunto estaba muy lejos de ser una cuestión menor". La regidora señala como "especialmente grave" que Pan pidiera que la investigación de Cuentas se archivase.

"Desde esta Alcaldía colaboraremos hasta el final y, si se determina que hubo un perjuicio para las arcas municipales, defenderemos que se depuren todas las responsabilidades y que se recupere hasta el último euro que corresponda. Con el dinero de los vecinos no se juega", declaró.

Desde Unión por Cambre, María Pan señaló que todavía no ha recibido la comunicación y rechazó pronunciarse mientras no la tenga. Los socialistas explicaron que están "a la espera de que se dictamine todo", tanto la causa penal como la causa contable, para pronunciarse sobre el caso y apuntan que la citación "estaba dentro de lo previsto".

Los nacionalistas llamaron al "respeto absoluto a la presunción de inocencia", aunque apuntaron que "a mellor noticia sería que non se constaten feitos delitivos". Su portavoz, Dani Carballada, agradeció en especial a las habilitadas nacionales "polo seu traballo defendendo os intereses de Cambre".

El BNG local exigió que "de constatarse o ladrocinio a Cambre, agardamos se de devolva até o último euro". "Este caso é simplemente a punta do iceberg da nefasta xestión de UxC, que deixou o Concello no colapso máis absoluto logo dun goberno estilo Gil y Gil, facendo da administración local de Cambre unha pequena Marbella", declaró Carballada.

A pesar de todo, los nacionalistas recordaron que Unión por Cambre es el "pasado" y que el PP gobierna en minoría, sin un equipo "real"."Urxe un cambio real e profundo para Cambre que virá da man do BNG", concluyeron.