La Casa do Pobo de Montrove, en Oleiros, volverá a la vida tras dos años cerrada

Parece ser que esta vez se va a cumplir el refrán de que a la tercera va la vencida. Aunque no es la tercera vez que la concesión del bar y la limpieza de la Casa do Pobo de Montrove, en Oleiros, sale a licitación, sí que es el tercer intento en lo que va de 2026 para tratar de cerrar el contrato. Y esta vez hay dos personas dispuestas a hacerse con la gestión del negocio.

El Concello, que cerró el pasado 26 de agosto el plazo de presentación de solicitudes, ha avanzado en el proceso con la apertura de sobres por parte de la Mesa de Contratación. Según consta en el acta de la sesión del pasado 27 de agosto, hay dos personas interesadas que presentaron sus ofertas en el último día de plazo. Tras comprobar la documentación administrativa y certificar que la información aportada es correcta, ambos postulantes avanzan en el proceso, que se dirimirá el este jueves, 3 de septiembre, con la verificación de dicha documentación y la valoración de los criterios subjetivos.

El hecho de que haya dos postulantes tampoco es garantía de éxito. No en vano, en el anterior concurso hubo un único candidato que llegó hasta el final del proceso, pero finalmente renunció antes incluso de llegar a abrir las puertas del establecimiento. Precisamente esa renuncia es la que ha llevado a sacar de nuevo a licitación la concesión.

Precedentes fallidos

La historia no es nueva. Tras permanecer más de un año cerrada a cal y canto, en 2018 el Concello logró contratar la gestión del bar, pero el adjudicatario renunció dos años después. La gestión logró adjudicarse de nuevo con éxito relativo, ya que el nuevo beneficiario tampoco acabó el contrato y en noviembre de 2024 desistió a la explotación del negocio.

Desde entonces el bar de la Casa do Pobo espera nuevo inquilino. El Concello volvió a intentarlo a comienzos de este año con un concurso que se falló a comienzos de abril y que quedó desierto por la falta de interés de los postulantes. A finales de ese mismo mes salió de nuevo a licitación, esta vez con un estudio de viabilidad económico-financiero para tratar de disipar las dudas a las posibles entidades interesadas, que también figura en el pliego de la presente licitación.

Las cifras no varían respecto a la anterior. El estudio de viabilidad sigue situando en torno a los 35.500 euros anuales el margen de beneficio de explotación, siempre y cuando sea un trabajador autónomo sin personal a su cargo el que se asuma el contrato, que además de la gestión del bar incluye la limpieza del edificio. El canon anual del negocio asciende, descontando los gastos de limpieza, a 2.640 euros anuales, lo que hace un total de 7.920 euros en los 3 años que se establecen como plazo de la concesión.

En cualquier caso, el Concello es cauteloso al indicar que la demanda "es variable" y que los beneficios dependerán de la "pericia en la gestión" del concesionario. "Con una promoción adecuada, una explotación diligente, una atención personalizada y una buena oferta de servicios se prevé que la explotación cubra los costes e incluso deje un margen de beneficios", recoge el documento.

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La reapertura de la Casa do Pobo de Montrove podría ser, pues, cuestión de semanas si se confirma que alguna de estas dos personas interesadas en asumir su gestión toma las riendas del proyecto y devuelve la actividad a este inmueble municipal, que suma ya más de año y medio cerrado.