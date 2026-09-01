Culleredo cortará el tráfico por la avenida Juan Carlos I este martes por la rodaje de 'Clanes'

La avenida Juan Carlos I, en Culleredo, estará cortada al tráfico este martes a partir de las 21.00 horas por la grabación de la nueva temporada de la serie 'Clanes'. El Concello recomienda a los vecinos encontrar vías alternativas de circulación.

La tercera y última temporada de la serie producida por Vaca Films está grabando estos meses en el entorno de la ciudad de A Coruña. Este lunes los vecinos de Cuatro Caminos ya se encontraron con varias zonas y calles cortadas, en concreto la plaza de A Palloza, Fernández Latorre y Ramón Costales.

El área metropolitana será el escenario de algunas escenas, ya que está previsto que la producción continúe en municipios como Cambre, Oleiros y Sada, además de la zona Arousa.

La ficción televisiva de Netflix está protagonizada por Tamar Novas, Clara Lago y Xosé A. Touriñán.