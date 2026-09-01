Perillo lanza una camiseta con la Biblioteca Rialeda de protagonista para celebrar sus fiestas

La parroquia Oleirense de Perillo se prepara para vivir este fin de semana sus fiestas patronales en honor a Santa María de la Cabeza. Pero más allá de la tradicional romería, estas fiestas suponen un cambio de ciclo, ya que se estrena una renovada comisión presidida por Amy Díaz, que trae consigo varios cambios.

Además de incorporar savia nueva, la nueva comisión de fiestas ha decidido renovar también una icónica imagen que aún a día de hoy sigue siendo su seña de identidad. El 'skyline' de la parroquia, que representa a la comisión y en el que figuran referentes como La Fábrica, la estatua del Che, la iglesia de Perillo o la Biblioteca Rialeda, desaparecerá este año de las camisetas de las fiestas tras una década en la que solo ha variado su color. En su lugar, el nuevo equipo organizador ha apostado por un modelo de camiseta "con un aire más juvenil". Es gris, con el nombre de Perillo en el pecho en color magenta y la imagen de uno de sus icónicos edificios a la espalda: la biblioteca Rialeda. Su precio, 18 euros.

Como explica Amy Díaz, "la camiseta está siendo todo un éxito", al igual que sucedió con la sudadera lanzada por unos vecinos de la localidad presumiendo de código postal. Han comenzado a venderla la semana pasada en el caseto de la comisión, instalado en la pista polideportiva de Perillo. Este miércoles, 2 de septiembre, en horario de 18.00 a 20.00 horas, será la última ocasión de hacerse con ella antes de que comiencen las fiestas. "E, por suposto, os días 4, 5 e 6 de setembro no Campo da Festa. Se quedan!", apuntan desde la comisión.

Sobre la elección del motivo, la presidenta de la comisión explica que Rialeda "es algo que representa a nuestro pueblo, por eso nos apeteció empezar por ella". En total han encargado 200 unidades. "Tallan bastante completo", advierte Amy Díaz, que señala que la idea es intentar sacar cada año un diseño diferente.

Vuelve la fiesta

Las fiestas vuelven a Perillo este viernes, 4 de septiembre, después de un año en blanco. "El año pasado éramos muy pocos y se decidió no hacer las fiestas. Este año seguimos siendo muy poquitos, pero con muchas ganas", señala la presidenta de la comisión. "Hay gente joven del club de fútbol que nos están echando una mano; también van a empezar del Club de Regatas y otras asociaciones del pueblo. Nuestra idea es crear una red entre todas las asociaciones de la localidad y poder sacar las fiestas del pueblo adelante", relata.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, como buen vecino de Perillo, afirmó este lunes que no faltará el domingo 6 a la romería de Santa María de la Cabeza al tiempo que animó a asistir a estos festejos a los que no les faltan reclamos. El viernes habrá mejillonada. El sábado, sesión vermú con jamón asado y churrasco por la noche, y el domingo, vermú con choricitos al vino. En lo que a música se refiere, tiran de gente de Perillo. "Nos gusta apostar por el talento local, orquestas pequeñas y djs", señalan sus organizadores.