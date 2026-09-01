Los vecinos de Curtis se inclinan por un paso inferior para salvar las vías del tren en Teixeiro

Los vecinos y vecinas de Curtis se han pronunciado sobre la solución para salvar la vía del tren en la estación de Teixeiro: quieren un paso inferior en el mismo emplazamiento del antiguo paso a nivel. Así se desprende de las votaciones en el proceso participativo abierto por el Concello para evaluar las cuatro propuestas planteadas por el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), cuya ejecución financiarán a partes iguales el Estado y el propio concello.

En la consulta, que no tiene carácter vinculante, participaron 202 personas de las que el 61% optaron por la instalación de un paso inferior peatonal con rampas en la localización del antiguo paso a nivel, a unos 100 metros del fin de las plataformas. La propuesta recibió 123 apoyos, frente a los 72 del paso superior al lado de la estación y las 7 del paso superior en el antiguo paso a nivel. Por su parte, la adaptación al tránsito peatonal del paso inferior existente para vehículos no fue secundada por ningún vecino.

El alcalde de Curtis, Javier Caínzos, recordó que el objetivo de este proceso, que se abrió tras una reunión informativa celebrada el pasado 7 de agosto, era "que os veciños puidesen escoller a súa opción preferente e expresar a súa opinión" sobre las alternativas formuladas por Adif para mejorar la movilidad entre ambos dos lados de la vía, algo que cualificó de "fundamental" en decisións de este calado.

La participación en el proceso se articuló a través de un modelo de instancia en el que las personas empadronadas en Teixeiro y las propietarias de inmuebles en la localidad podían proponer una de las alternativas para que el Gobierno municipal las tuviera en consideración. Ahora, el siguiente paso es debatir las cuatro propuestas en el Pleno municipal teniendo en cuenta las preferencias de los vecinos y vecinas de Teixeiro y elegir una de las alternativas y someterla a votación para su aprobación definitiva. Una vez refrendada por la corporación, se le trasladará a Adif para que desarrolle el proyecto.

Movilización vecinal

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias decidió mover ficha a comienzos del pasado mes después de las quejas vecinales, materializadas en más de 2.142 firmas, y la reclamación unánime de la Corporación de Curtis para habilitar un nuevo paso que evite que el pueblo quede "dividido en dos". Dos de las alternativas proponen un paso elevado y otras dos soterrado.

Mientras tanto, los vecinos y vecinas de la localidad se ven obligados a emplear el paso inferior de la carretera AC-231, situado a más de cien metros del antiguo paso a nivel y que no cumple con la normativa de accesibilidad, ya que el ancho de la acera es insuficiente y además presenta una pendiente excesiva, como denunciaban desde la plataforma constituida tras la colocación del muro por parte de Adif que impedía el cruce de las vías.

El cierre del paso a nivel de la estación de Teixeiro en junio de 2024 generó un enorme malestar vecinal y propició la creación de una plataforma ciudadana. Los residentes denunciaron los trastornos que se derivaban de la supresión de este paso, que comunicaba la zona en la que se localizan la mayor parte de los servicios, incluido el Concello, el ambulatorio o el colegio, con la parte antigua, donde se ubica la iglesia, el cementerio o el edificio de usos múltiples. Su queja fue respaldada por los dos grupos que componen la Corporación, PP y BNG, que acusaron al Adif "dividir el pueblo en dos" y obligar la ciudadanía a dar un enorme rodeo y utilizar como alternativa un paso soterrado que no cumplía las condiciones de accesibilidad.

El organismo estatal desoyó las quejas y mantuvo el cierre por razones de "seguridad" con el objeto de "devolver su uso original al cruce de vía entre andenes de la estación, que se estaba empleando de forma inadecuada como paso de ciudad". El Adif instó en un principio a emplear el paso inferior de la AC-231, pero ante las quejas por las deficiencias que presenta para el tránsito peatonal se avino a estudiar posibles alternativas con el Concello.