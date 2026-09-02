Betanzos será la capital del lúpulo del 11 al 13 de septiembre

Betanzos será la capital del lúpulo de Galicia entre el 11 y el 13 de septiembre con la segunda edición de la Festa do Lúpulo. Durante tres días la localidad se llenará de música, showcookings y actividades para recordar la historia del cultivo en esta comarca.

La iniciativa parte de los hosteleros de A Artesa da Moza Crecha, con la colaboración de Lupia, la marca de lúpulo gallego de Estrella Galicia. Unidos buscan potenciar el "oro verde" de la comarca y la "conexión con la tierra". Desde Hijos de Rivera explicaron en la presentación de este evento que el propio fundador de la empresa cervecera "fue uno de los pioneros del cultivo de lúpulo en Galicia a principios del siglo XX".

Una verbena de "fin de cosecha"

Este cultivo se centró en la zona de Betanzos hasta los años 60, cuando frenó la producción, que no se retomaría hasta el año 2004 en un proyecto de recuperación impulsado por la empresa. "De ahí nace Lupia, que es una cerradura del círculo, que nos vuelve a conectar con la tierra y con Betanzos", detalló Ramón de Meer, director de Marketing de Hijos de Rivera, durante la presentación este miércoles en el Museo Mundo Estrella Galicia MEGA. "Para nosotros es un motivo de orgullo poder estar cerca de esos campos de lúpulo donde empezó todo", dijo.

La fiesta viene impulsada por Lolo Mosteiro y Patricia Roel, los hosteleros de Artesa da Moza Crecha, que explicaron que la idea surgió un día hablando los dos. "Patricia es betanceira de pro, nació allí y conoce la historia del lúpulo", explicó lolo, que aseveró que "nosotros sentimos la Lupia como la cerveza de Betanzos".

"La fiesta la planteamos como si fuera una verbena para celebrar el buen año de cosecha del úpulo", dijo Mosteiro, que destaca que idea era tener un fin de semana lleno de actividades que coincidiera con ese "fin de la cosecha".

"Conseguimos recuperar la historia del lúpulo y tras esa primera fiesta nos dimos cuenta de la importancia que tenía para toda esa gente mayor que nos venía a hablar de las cosechas de hace años y de la ilusión que les hacía subir a los campos de lúpulo a recordar esos tiempos", añadió Roel.

La alcaldesa de Betanzos, María Barral, recordó que este sector fue algo "fundamental" en la economía y sociedad de los años 50 y 60 de la localidad y que, a pesar de su desaparición "hai xente que está traballando desde hai máis de 20 anos por recuperar este cultivo". "Esta iniciativa parécenos incrible e fantástica. Tiña que contar co apoio do Concello de Betanzos, porque é moito máis que unha festa da cervexa, tamén é unha exaltación dun produto de proximidade que supón moito para Betanzos e para a comarca enteira", dijo.

La diputada provincial del área de cultura Avia Veira también destacó que la fiesta "encaixa perfectamente" con la iniciativa A Paisaxe que sabe, promovida por la Diputación de A Coruña. "É bonito que naza como algo romántico, pero é fermoso que chegue a ser sostible económicamente y que haxa tamén esa ambición de poder plantar aquí, no kilómetro cero, practicamente todo o que se precisa para producir cervexa".

José Luis Olmedo, responsable de las fincas donde la empresa cultiva el lúpulo, recordó lo que habían trabajado en los últimos 20 años y calificó la fiesta como "la guinda que faltaba" al proyecto. "Es una planta muy complicada de cultivar, que requiere de muchos cuidados", afirmó.

Programación

La fiesta arrancará el día 11 de septiembre con la apertura de la feria y el concierto de Ulex, en la plaza irmáns García Naveira, además de la sesión de DJ Kimi, que se prolongará hasta la madrugada. El sábado por la mañana se realizará una visita guiada a los campos de lúpulo y la cosecha, para poder conocer de cerca el trabajo detrás de uno de los ingredientes esenciales de la cerveza.

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La programación sigue con la parte más gastronómica, con demostraciones de cocina de la mano del chef Iván Domínguez, que mostrará las posibilidades de la cerveza como ingrediente. La tarde volverá a llenarse de música, de la mano del grupo Familia Caamagno, otros DJs y grupos de música tradicional gallega.