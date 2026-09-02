Cambre arranca las obras en la pista deportiva de Otero Pedraio, en O Temple
Las obras durarán unas seis semanas y cambiarán el cierre perimetral y las puertas
Cambre comenzó esta semana las obras en la pista deportiva de la calle Otero Pedraio, en O Temple, con una inversión de más de 55.000 euros y un plazo de ejecución de unas seis semanas.
La alcaldesa Diana Piñeiro destacó que esta es una actuación que "a veciñanza levaba tempo agardando" y lamentó que los plazos para llevarla a cabo se extendieran "máis do que todos desexabamos".
La obra incluye la sustitución del cierre de la pista para instalar una nueva estructura con paneles rígidos reforzados y una red corta balones superior, que tendrá una altura total de cinco metros. Además, se retirarán las puertas actuales y se colocará una nueva de doble acceso para vehículos y una entrada peatonal.
El estaco actual de infraestructura presentaba signos de corrosión en los paneles y puertas metálicas, rupturas y descuelgues en la malla superior de contención y fisuras en el muro de apoyo, entre otras cosas. El Concello opta por una solución "máis duradeira e segura".
"Seguimos traballando para recuperar instalacións municipais que precisaban actuacións desde hai tempo e ofrecer á veciñanza espazos públicos máis seguros e en mellores condicións", destacó la regidora.
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