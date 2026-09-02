El PP de Culleredo se reúne con la Xunta para avanzar en la senda peatonal de Celas

Las aceras por la carretera AC-400 a su paso por Celas vuelven al debate de Culleredo. El PP local se ha reunido este jueves con conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, para abordar este mismo tema, un día después de que el alcalde José Ramón Rioboo denunciase una "estrategia política" por parte del Gobierno autonómico para "generar desgaste" a los ejecutivos locales socialista en las elecciones del próximo mes de mayo.

Los populares confirmaron en la reunión con la conselleira que, en Celas, la redacción del proyecto para las aceras "ya está contratada" y que pasará "a ser una prioridad" dentro del Plan de Sendas de Galicia 2024-2027. Los vecinos habían convocado una manifestación este sábado 5 de septiembre para protestar por los atrasos de años en estas obras.

En Ledoño, Allegue confirmó que se mantendrá la rotonda del cruce con la carretera de Rumbo y se reducirá la velocidad del tráfico, además de instalar iluminación en las tres glorietas de la AC-523.

"Comenzamos el curso político como queremos continuarlo: escuchando a los vecinos, trabajando con las administraciones y buscando soluciones concretas", señaló Izaskun García, que añadió que "Hoy Celas y Ledoño están un poco más cerca de contar con unas carreteras seguras. Es una buena noticia, pero nuestro trabajo no termina con el anuncio: seguiremos pendientes de cada paso hasta ver las actuaciones ejecutadas".

Críticas del alcalde

Rioboo había criticado este miércoles este tipo de acciones en su defensa a la alcaldesa de A Coruña Inés Rey. El regidor cullerdense apuntó a la situación de la senda peatonal de Celas como ejemplo de que, pese a los compromisos anunciados por la Xunta, las obras todavía están pendientes.

"Tenemos vecinos que continúan caminando por los márgenes de una carretera autonómica sin aceras mientras se suceden los anuncios, los cambios de criterio y las promesas", señaló.

"Siempre observamos la misma secuencia: cuando gobierna el PSOE en un ayuntamiento, todo son obstáculos, dudas, exigencias y retrasos; después aparece el Partido Popular local ofreciendo como solución aquello que depende precisamente de la Xunta", afirma. Para Rioboo, esta estrategia "alimenta inevitablemente la percepción de que existe una estrategia política dirigida a generar desgaste en los gobiernos municipales socialistas de cara a las próximas elecciones".

El alcalde de Culleredo también destacó su preocupación por la contaminación de las relaciones institucionales por intereses partidistas, señalando que las inversiones autonómicas "no son favores del Partido Popular: son obligaciones de un Gobierno que administra los recursos de todos los gallegos".