Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Santa Lucía y San Nicolás: dos edificios en reformasPrimeras palabras de Marc Casadó como jugador del DéporEl Concello vuelve a ampliar el contrato de NostiánPreparativos para la vuelta al coleBrecha salarial en la comarca de A CoruñaEl caché de los artistas de las fiestas de A Coruña
instagramlinkedin

El PSOE gana otra batalla al Concello de Oleiros por el pago de las dietas

La justicia anula por segunda vez la reclamación del Concello contra los socialistas por un supuesto cobro indebido de dietas

Pleno en Oleiros, con Seoane al fondo y a la derecha, ediles del PSOE y del PP.

Pleno en Oleiros, con Seoane al fondo y a la derecha, ediles del PSOE y del PP. / Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Oleiros

El Grupo Municipal Socialista de Oleiros ha vuelto a ganar una batalla judicial al Gobierno local de Alternativa dos Veciños por la reclamación de los pagos de las dietas de sus concejales. Después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de A Coruña anulase el decreto de Alcaldía por el que se reclamaba el abono de 18.594 euros, ahora es el Juzgado Número 1 el que anula el acuerdo plenario del 31 de julio de 2025 con el que el Concello intentó recuperar dicha cantidad.

El tribunal estima el recurso socialista, declara la nulidad de la resolución recurrida e impone las costas a la Administración (400 euros) al apreciar la caducidad del procedimiento en el que se dictó, ya que cuando se notificó el acuerdo plenario, el 29 de agosto de 2025, ya había transcurrido el plazo de tres meses, iniciado el 30 de abril de ese mismo año.

Noticias relacionadas y más

Desde el Partido Socialista de Oleiros celebran el "nuevo varapalo judicial" al Gobierno de Alternativa y a "su estrategia de asfixia económica" a su formación. En este sentido, denuncian que desde el Concello "Llevan más de tres años sin abonar ni un solo euro a los actuales concejales socialistas, para intentar dificultar al máximo su labor rigurosa y la difusión de la misma". "Al Gobierno local no lo mueve la legalidad, sino el desgaste patrimonial de los socialistas, obligándolos a asumir defensas legales frente a demandas que la justicia tacha reiteradamente de nulas", apuntan.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiesta sorpresa al cura de Oleiros
  2. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza
  3. Fiesta homenaje a Baroke en Sada
  4. Diecinueve conciertos y miles de raciones de empanada: la macrofiesta a 20 minutos de A Coruña que arranca este jueves con París de Noia y Los Satélites
  5. Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»
  6. La Guardia Civil investiga las causas del incendio con un fallecido en una casa de Arteixo
  7. El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
  8. Los cuatro aspirantes declarados no aptos en el proceso del multiusos de Bastiagueiro denuncian la opacidad del proceso

El PSOE gana otra batalla al Concello de Oleiros por el pago de las dietas

El PSOE gana otra batalla al Concello de Oleiros por el pago de las dietas

Cambre arranca las obras en la pista deportiva de Otero Pedraio, en O Temple

Cambre arranca las obras en la pista deportiva de Otero Pedraio, en O Temple

El PP de Culleredo se reúne con la Xunta para avanzar en la senda peatonal de Celas

El PP de Culleredo se reúne con la Xunta para avanzar en la senda peatonal de Celas

Betanzos será la capital del lúpulo del 11 al 13 de septiembre

Betanzos será la capital del lúpulo del 11 al 13 de septiembre

Vuelve a la rutina, vuelve a estar al día: disfruta de la suscripción semestral a mitad de precio

Vuelve a la rutina, vuelve a estar al día: disfruta de la suscripción semestral a mitad de precio

El Concello de Cambre ofrece colaboración "hasta el final" con el Tribunal de Cuentas por los pagos de horas extras a la Policía Local

El Concello de Cambre ofrece colaboración "hasta el final" con el Tribunal de Cuentas por los pagos de horas extras a la Policía Local

La Casa do Pobo de Montrove, en Oleiros, volverá a la vida tras dos años cerrada

La Xunta financiará la mitad de la obra de rehabilitación de la rectoral de Loureda en Arteixo

La Xunta financiará la mitad de la obra de rehabilitación de la rectoral de Loureda en Arteixo
Tracking Pixel Contents