El PSOE gana otra batalla al Concello de Oleiros por el pago de las dietas

El Grupo Municipal Socialista de Oleiros ha vuelto a ganar una batalla judicial al Gobierno local de Alternativa dos Veciños por la reclamación de los pagos de las dietas de sus concejales. Después de que el Juzgado de lo Contencioso-administrativo Número 4 de A Coruña anulase el decreto de Alcaldía por el que se reclamaba el abono de 18.594 euros, ahora es el Juzgado Número 1 el que anula el acuerdo plenario del 31 de julio de 2025 con el que el Concello intentó recuperar dicha cantidad.

El tribunal estima el recurso socialista, declara la nulidad de la resolución recurrida e impone las costas a la Administración (400 euros) al apreciar la caducidad del procedimiento en el que se dictó, ya que cuando se notificó el acuerdo plenario, el 29 de agosto de 2025, ya había transcurrido el plazo de tres meses, iniciado el 30 de abril de ese mismo año.

Desde el Partido Socialista de Oleiros celebran el "nuevo varapalo judicial" al Gobierno de Alternativa y a "su estrategia de asfixia económica" a su formación. En este sentido, denuncian que desde el Concello "Llevan más de tres años sin abonar ni un solo euro a los actuales concejales socialistas, para intentar dificultar al máximo su labor rigurosa y la difusión de la misma". "Al Gobierno local no lo mueve la legalidad, sino el desgaste patrimonial de los socialistas, obligándolos a asumir defensas legales frente a demandas que la justicia tacha reiteradamente de nulas", apuntan.