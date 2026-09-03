Betanzos negociará con Adif la cesión de terrenos para ampliar el área de caravanas ante la "creciente demanda"

El pleno de Betanzos dio luz verde en el último pleno a una moción del BNG para ampliar el área de autocaravanas que se habilitó en 2019 en la zona de la estación de tren. El Gobierno local, del PSOE, dio su apoyo a la iniciativa y coincidió con los nacionalistas en la conveniencia de habilitar más espacio de aparcamiento ante la "creciente demanda". El Ejecutivo municipal se abre a negociar con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) la cesión de terrenos para extender esta zona de estacionamiento y hacerla más atractiva con mejoras, como la plantación de arbolado para ofrecer sombra a los usuarios en los meses de verano.

Los populares comparten la necesidad de mejorar este área de aparcamiento pero cuestionaron en la sesión la idoneidad de utilizar parte de los terrenos de Adif para este fin al entender que supondría "comprometer" un suelo que podría dedicarse en un futuro a instalar una estación de autobuses o la intermodal. El Ejecutivo municipal discrepa en este punto y considera que esta zona no es la óptima para este uso, dado que se trata de enclave muy frecuentado como lugar de paseo y ya está ocupado por servicios como el área de caravanas o el canódromo.

Otros municipios de la comarca, como Miño, también han consignado fondos para dotar de más espacio a los caravanistas.

Unanimidad para ceder terreno a la Xunta para construir vivienda pública

El pleno dio luz verde por unanimidad a una moción del PP para poner a disposición de la Xunta una parcela para la construcción de vivienda de titularidad municipal y solicitar formalmente a la Consellería de Vivenda su inclusión en los programas autonómicos de promoción de pisos públicos.

Todos los grupos coincidieron en la necesidad de promover la vivienda pública y ofrecer alternativas viables ante la imparable subida de los precios. Aún así, el debate se saldó con más de un reproche al grupo proponente de la moción por parte del BNG y PSOE, que ironizaron con el repentino interés de los populares por los problemas de acceso a la vivienda.

La portavoz del PP, Cecilia Vázquez, lamentó este miércoles las «impertinencias» expresadas por nacionalistas y socialistas y lamentó la demora del Gobierno local en sumarse a esta medida:«Mentres outros concellos, tanto gobernados polo PP como polo PSOE, xa se dirixían ao Goberno autonómico para propoñerlle a cesión de terreos para construír vivenda pública, o Goberno de Betanzos recoñeceu que non fixera absolutamente nada», critica.

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El PP insta al Ejecutivo municipal a finalizar cuanto antes los trabajos de actualización del inventario de bienes para identificar lo "antes posible" la parcela o parcelas que cumplirían los requisitos que establece la Xunta para este tipo de proyectos.