Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: "Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar"

Tras más de medio siglo de actividad, Casa Miranda, un histórico de las tortillas en Betanzos, se prepara para echar la reja. Su propietaria, Pepa Miranda, se jubila. Dirá adiós a los fogones a finales de este año, concretamente el 31 de diciembre. Esta semana se lo ha comunicado a los trabajadores y a algún cliente. Reconoce que le costó tomar la decisión, pero afirma estar ya mentalizada.

El restaurante, cinco veces ganador del premio a la mejor tortilla de Betanzos, empezó hace 51 años bajo los mandos de su padre, que asumió el traspaso por algo más de un millón de pesetas de la época. "En aquel entonces, con ese dinero te podías comprar tres pisos", apunta Pepa. "La casa era muy viejiña, llovía por todas partes y yo no sabía hacer nada. Todo era a base de vinos y cosas frías: quesos, chicharrones, lacón asado...". Después se pasaron al bacalao frito rebozado, otra de sus especialidades, y, casi de casualidad, llegaron a la tortilla.

Su madre, explica la propietaria del mesón, iba a Betanzos los días de feria para vender los huevos que producía en su casa de San Tirso de Mabegondo. "Cuando no se vendían, mi madre hacía tortilla". El éxito de este plato típico betanceiro fue "poquito a poquito, no fue un bum inmediato. Empezó a ir fuerte a raíz de los concursos", explica Pepa Miranda, que se siente orgullosa de sus cinco galardones y de su tercer puesto en el campeonato de España, aunque defiende que empató a puntos con los ganadores.

Otra de las especialidades del Mesón Casa Miranda eran los callos los días de feria, pero tras el éxito de la tortilla y el bacalao decidieron dejar de hacerlos por que no se vendían.

El secreto está en la sartén

Pepa afirma que un buen día pueden hacer "32 o incluso 35 tortillas". "Más no, porque las hacemos en sartén, no con freidora. Con freidora haría más, pero aquí no trabajamos así", aclara.

Por su local pasó gente de todo el mundo y conserva cientos de anécdotas que no es capaz de enumerar. Prefiere quedarse con los cumplidos a su buen hacer, como cuando le hicieron la ola. "Me gusta que valoren lo rica que está la comida", asegura. También guardará el recuerdo y el cariño de la gente que vuelve cada año. "Me privé de decirles que me jubilaba a muchos que sé que van a volver y que no volveré a ver", lamenta esta empresaria.

"Lo llevo en la sangre y lo voy a sufrir, pero algún día hay que parar", asume Pepa, que lleva 30 años al frente del mesón, por el que también pasaron sus dos hijos. "Me fueron ayudando, primero uno y después otro. Yo no pedía que se quedasen aquí, porque esto es muy esclavo", afirma. "Hubo años en los que solo cerrábamos una tarde a la semana", recuerda. "Ahora la gente solo quiere trabajar lo justo".

Respecto a un posible relevo, señala que su intención es poner el local en alquiler, ya que ni sus hijos ni sus empleados han mostrado de momento interés. "Cuando se lo dije este lunes no sabía cómo iban a reaccionar. Reaccionaron bien, aunque alguno cortado porque lleva poco tiempo y, claro, los que llevan muchos años tienen mucho paro. Pero si quieren trabajar, hay trabajo. Lo único malo es que cerramos en temporada baja...", indica Pepa, que ya asume la nueva etapa que tiene por delante.

Descanso y cuidados

"Aún no hace mucho que aceleré la decisión. Me falta familia -acaba de perder a su marido-, pero tengo a mi madre, que tiene 94 años, hijos, nietos y quiero disfrutar un poquito de mi vida. No es andar de parranda, es cuidarme yo, cuidar a mi madre y cuidarnos todos", indica la propietaria de Casa Miranda.

"Vendré a Betanzos un día sí y otro también", señala Pepa, que tiene claro que una vez cierre la puerta del negocio no la volverá a cruzar. "Ahora, aunque esté en la cocina, hablo con mucha gente. Sé que lo voy a pasar un poco mal, pero buscaré cosas para entretenerme. Me apetece viajar, aunque ahora es diferente, pero también tengo muchas alternativas para no estar haciendo siempre lo mismo", afirma esta futura jubilada.