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La cofradía siembra 1,1 millones de almejas para regenerar la ría de O Burgo

Cuatro embarcaciones repartieron 990 kilos de semilla en la zona de autorizaciones y en el banco de libre marisqueo de la ría

Siembra de almejas en la ría de O Burgo.

Siembra de almejas en la ría de O Burgo. / LOC

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RAC

Culleredo

La cofradía de pescadores de A Coruña ha realizado una nueva siembra de almeja babosa (Venerupis corrugata) en la ría do Burgo con el objetivo de recuperar la biomasa y consolidar la actividad extractiva en sus bancos submareales. La intervención se realizó al amparo del proyecto de restauración y conservación financiado por la Consellería do Mar a través de la orden de ayudas destinada a proyectos de restauración y conservación de la biodiversidad marina y los recursos marisqueros.

A lo largo de la jornada se depositaron en las aguas del estuario un total de 1.099.999 unidades de semilla —cerca de 990 kilos— con una talla de entre 16 y 18 milímetros. Las labores de esparcimiento se ejecutaron desde cuatro embarcaciones auxiliares del sector. La aportación de bivalvos se distribuyó de manera estratégica en dos espacios diferenciados para afianzar la repoblación del estuario.

El mayor volumen de la intervención se concentró en la zona de libre marisqueo, concretamente en el banco de Canle da Ría, donde se esparcieron 803.707 unidades que suman 720 kilos de almeja, mientras que los restantes 270 kilos —correspondientes a 296.292 ejemplares— se destinaron al banco Canle Principal, situado dentro de la zona de autorizaciones.

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Esta actuación forma parte de las medidas de recuperación ambiental y apoyo técnico que promueve el pósito coruñés con el respaldo de la Xunta para restablecer el potencial productivo y facilitar la actividad de las mariscadoras y mariscadores a pie y a flote que faenan en la ría.

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