El Concello de Bergondo convoca una movilización para exigir la retirada de la torreta que afea el monasterio

El Concello de Bergondo retoma la ofensiva para exigir a la compañía eléctrica Naturgy la retirada de la torre de alta tensión que afea el exterior del Monasterio de San Salvador, catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC). Para ello, ha convocado una concentración el próximo miércoles, 9 de septiembre, a las 19.00 horas en el exterior del monasterio para acabar con esta agresión paisajística.

Desde el Concello, que se negó a asumir el coste del soterramiento de la línea como le exigía la compañía, instarán a Naturgy a acometer esta actuación, ya que la infraestructura eléctrica, ubicada en un lateral del recinto monástico y muy próxima a su histórico cruceiro, "genera un altísimo impacto visual que degrada gravemente la imagen de una de las principales joyas patrimoniales de Bergondo".

Además, en las últimas semanas la compañía eléctrica está llevando a cabo trabajos de reforma en la torre de alta tensión, algo "incomprensible" para el gobierno local, que no concibe "por que en lugar de destinar fondos a reformar unha instalación que ten un alto impacto visual non se acomete dunha vez por todas o soterramento da liña". En la misma línea se pronunciaron desde el BNG, formación que impulsó la propuesta de soterrar la línea, cuando conocieron la respuesta de Naturgy. "Resulta indignante que unha empresa cuns beneficios anuais desorbitados non asuma o custo dunha obra que suporía un gran beneficio para a cidadanía".

Por todo ello, desde el Concello hacen un llamamiento a los bergondeses y bergondesas para que acudan a la concentración del próximo miércoles y sumen su voz a esta reivindicación, que se hará bajo el lema Esperpento fóra do convento, exigiendo a Naturgy una solución definitiva que respete y dignifique el entorno de San Salvador.