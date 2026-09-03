El Pazo de Mariñán se somete a trabajos de mejora y cambios de configuración

El Pazo de Mariñán es una de las joyas de las mariñas coruñesas. El inmueble y sus jardines, de estilo barroco, datan del siglo XVIII y XIX, respectivamente, y desde 1972 figuran catalogados como conjunto histórico-artístico. La Diputación de A Coruña se hizo con él en 1936, tras la muerte de su último titular, Gerardo Bermúdez de Castro. Desde entonces el pazo se usa para actos institucionales, cursos y museo, reuniendo buena parte de la colección artística de la Diputación. Pero el paso del tiempo empieza a pasar factura y las labores de mantenimiento se hacen necesarias. Por eso el organismo provincial tiene previsto invertir cerca de 370.000 euros en poner al día el edificio y su entorno.

Las actuaciones más urgentes, con un presupuesto que supera los 200.000 euros, corresponden a la reparación y pintado de la galería de madera de la zona de la residencia. Se actuará en las partes más dañadas y se aprovechará para retirar las dos farolas fijadas en la galería, así como para eliminar toda la instalación eléctrica para, posteriormente, pintar toda la estructura. Otro trabajo menor de carpintería será la reparación y pintado del portón de acceso desde el patio de armas al salón de actos.

En la otra ala del pazo se acometerá la obra más destacable, que consistirá en la ampliación de la escalera y la eliminación de las barreras arquitectónicas en el acceso a la sala de conferencias. Para ello, la Diputación instalará una plataforma elevadora que permitirá salvar el desnivel existente. Y no muy lejos de allí, la que probablemente sea la más necesaria por el daño que causa, como es resolver la entrada de agua desde una de las terrazas. Para solucionar los problemas de humedad que afectan al techo de la zona anexa a la cafetería la Diputación prevé levantar parte del pavimento de la terraza exterior para proceder a su impermeabilización.

El contrato para estos trabajos todavía no ha sido adjudicado, ya que, según consta en el Perfil del Contratante, la propuesta presentada ofertaba un precio anormalmente bajo. Sin embargo, un informe emitido por el ente provincial a mediados de agosto considera justificados los argumentos de la compañía y señala que dicha oferta se ajusta técnicamente a la propuesta.

Jardines y aparcamiento

Este martes, la Diputación ha sacado a licitación un nuevo contrato que afecta al pazo situado en el concello de Bergondo. En este caso, el objeto del mismo es el acondicionamiento y ajardinamiento del acceso y aparcamiento de Mariñán. El importe del mismo asciende a 168.000 euros y las empresas interesadas disponen hasta el 28 de septiembre para presentar sus ofertas.

Según consta en los pliegos, la finalidad es reorganizar el aparcamiento y reducir el número de plazas para garantizar la seguridad en los accesos. La memoria recoge que el pavimento se encuentra dañado como consecuencia de las raíces de los árboles cercanos, que no disponen del espacio necesario para crecer. La nueva disposición permitirá que los plátanos y castaños existentes, todos ellos de gran porte, cuenten con alcorques de un tamaño adecuado para que las raíces puedan avanzar libremente, minimizando así el riesgo de caída de estos ejemplares y prolongando su vida.

Además, la intervención prevé reducir el acceso de autobuses en la zona de la entrada, donde se encuentra un eucalipto de gran porte. Para alcanzar este objetivo también se ampliará su alcorque y se cambiará el pavimento de asfalto por adoquines de granito.