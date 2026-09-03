Inaugurada el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, acompañado por los alcaldes de A Coruña, Oleiros, Cambre y Culleredo, Inés Rey, Ángel García Seoane, Diana Piñeiro y José Ramón Rioboo, se reunieron hoy en el recién finalizado paseo de la ría de O Burgo, pendiente únicamente de terminar el tramo de O Paraíso, que estará listo en una semana.

Los cuatro alcaldes festejaron una actuación que pone el broche a la regeneración de la ría de O Burgo y que permite enlazar los cuatro municipios a través de un sendero "máis amable, accesible e sostible", en palabras del delegado del Gobierno, que presumió de un paseo quje es la "envidia do resto de España".

El jefe de la Demarcación de Costas en Galicia, Carlos Gil, detalló que la inversión ascendió en estos trabajos de renovación integral e humanización ascendieron a 5,4 millones. En el municipio cullerdense las obras consistieron en la renovación de 2.150 metros cuadrados con nuevos pavimentos, la sustitución de la balaustrada por un petril-banco y la modernización del alumbrado. En A Coruña se construyó un tramo de 470 metros con un carril que, como en el resto del recorrido, incluye espacio peatonal y carril bici. En Cambre se completó el trayecto para garantizar la continuidad del paseo con Oleiros en el margen derecho de la ría.

Para la alcaldesa de A Coruña, la socialista Inés Rey, este paseo es el "exemplo perfecto" de colaboración para "eliminar fronteiras administrativas" y se congratuló de la recuperación de un espacio degradado de la antigua conservera Celta. En una línea similar, su homóloga de Cambre, Diana Piñeiro, celebró una "gran noticia" que dota a los concellos bañados por la ría de un espacio "de ocio y disfrute muy necesario": "Es una delicia, una maravilla", declaró.

Inauguración del paseo de la ría entre Cambre y Oleiros / Carlos Pardellas

El más exultante esta mañana fue sin duda el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, que recalcó esta actuación fue fruto de su esfuerzo y de sus reclamaciones ante la Dirección General de la Costa y el Mar. "A loita do Concello de Oleiros pechando con vallas as dúas entradas tuvo premio", celebró el líder de Alternativa dos Veciños, que dejó claro que este nuevo tramo de Oleiros se llamará Pepe Mújica en reconocimiento al expresidente de Uruguay: "Y que a nadie se le ocurra ponerle pegas", advirtió Seoane, que avanzó que el acto de inauguración del paseo contará con la presencia del actual presidente o el embajador de Uruguay.

El regidor de Culleredo, José Ramón Rioboo, se felicitó también por contar con este nuevo paseo y aguardó que pronto se complete con una "patita pendiente", en alusión a la unión con el paseo marítimo de A Coruña, entre la salida del carril bici de San Diego y la conservera.

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En respuesta, la alcaldesa Inés Rey, admitió que es un asunto "complicado", pero advirtió que precisamente esos son los retos que más "motivan" a su Gobierno.