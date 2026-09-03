Ingresa en prisión un detenido por un apuñalamiento en O Temple, Cambre

Un hombre ha sido detenido y ha ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras apuñalar a otro hombre en el barrio de O Temple, en el municipio de Cambre. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado al domingo, entre las 00.30 y las 01.00 horas, en la calle.

Según confirma la Guardia Civil, el acusado llevaba consigo un arma blanca con la que atacó a la víctima, que resultó herida. Las autoridades identificaron al agresor, que pasó a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión provisional por un delito de tentativa de homicidio.