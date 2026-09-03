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Ingresa en prisión un detenido por un apuñalamiento en O Temple, Cambre

El suceso ocurrió en la madrugada del sábado al domingo, sobre las 00.30 horas

Imagen de una vehículo de la Guardia Civil.

Imagen de una vehículo de la Guardia Civil. / EP

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RAC

Cambre

Un hombre ha sido detenido y ha ingresado en prisión acusado de un delito de homicidio en grado de tentativa, tras apuñalar a otro hombre en el barrio de O Temple, en el municipio de Cambre. Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado al domingo, entre las 00.30 y las 01.00 horas, en la calle.

Según confirma la Guardia Civil, el acusado llevaba consigo un arma blanca con la que atacó a la víctima, que resultó herida. Las autoridades identificaron al agresor, que pasó a disposición judicial, donde se decretó el ingreso en prisión provisional por un delito de tentativa de homicidio.

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