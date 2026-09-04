Barral, sobre las restricciones al tráfico en el casco histórico que comenzarán a aplicarse el 1 de octubre: "Betanzos no podía esperar más por algo así"

"Betanzos no podía esperar más por algo así". La alcaldesa de Betanzos, la socialista María Barral, compareció este viernes ante los medios acompañada por tres ediles del Gobierno local para explicar en detalle las restricciones de tráfico en la zona monumental que comenzarán a aplicarse el 1 de octubre, aunque con un período de prueba de tres meses durante los que se notificarán los incumplimientos, pero no se impondrán sanciones.

Como ya avanzó este diario, el Ejecutivo municipal ha dado luz verde definitiva en junta de gobierno a la declaración del casco histórico como zona de acceso restringido y a la puesta en marcha de las cámaras de videovigilancia para controlar los accesos. El Gobierno local mantiene el límite de estancia de 30 minutos para no residentes pero ha estimado parte de las 40 alegaciones presentadas y ha accedido a ampliar los horarios de carga y descarga o a crear una nueva categoría de cuidador de dependientes, que quedará al margen de las restricciones. Las exenciones de residentes se amplían a los propietarios de viviendas y a los clientes de los alojamientos turísticos de la zona vieja. "No son unas medidas muy restrictivas si las comparamos con otros cascos históricos", defendió Barral.

Las sanciones por exceder el tiempo máximo de estancia ascenderán a 200 euros (100 euros pronto pago), tal y como establece la ordenanza general de tráfico, y comenzarán a imponerse el 1 de enero de 2027.

"No va a cambiar mucho, se trata de utilizar el sentido común"

La regidora defendió que gran parte de las normas ya existían, solo que no podía velarse por su cumplimiento por falta de agentes suficientes, y lanzó un mensaje de "tranquilidad": "Quiero desalarmar a la población. Esto no va a cambiar mucho, se trata simplemente de utilizar el sentido común y entender que estamos en un casco histórico y que para protegerlo tenemos que evitar malos usos", defendió Barral,

La alcaldesa recalcó que será una ordenanza "súper flexible" y se abrió a introducir algún cambio más si durante el período de "carencia pedagógico" de tres meses si se detecta "alguna situación no contemplada" que merezca ser incluida entre las exenciones recogidas en la normativa: "Va a ser una ordenanza dinámica", prometió. Barral subrayó además que no se aplicarán multas por incumplimientos puntuales si la justificación es "razonable" y apuntó, como ejemplos, a posibles excesos a casos en los que se sobrepase el tiempo máximo de estancia con el vehículo para la carga del gasóleo de la calefacción, una mudanza o por la realización de trámites que se demoran más de lo previsto.

"Es bueno para el casco histórico y bueno para Betanzos", defendió Barral, convencida de que "a corto o medio plazo" se demostrará que la normativa es beneficiosa para los residentes, la hostelería y el comercio: "Será mucho más amable pasear por el casco, comprar en el casco y tomar algo en el casco", afirmó.

El Ejecutivo municipal enmarca estas medidas en las actuaciones que ha puesto en marcha en este mandato para dinamizar el casco histórico y avanza que el plan especial de la zona vieja delimitará nuevas zonas de estacionamiento.