El BNG de Bergondo celebra que el Gobierno local se una a la "defensa do Mosteiro"
El BNG celebró este viernes que el Gobierno local se "una a defensa do Mosteiro de Bergondo" y reclame el soteramiento o traslado de las líneas de alta tensión que afean el entorno de este bien de interés cultural que celebra su 900 aniversario.
La formación recuerda que han presentado numerosas iniciativas en los últimos años para demandar el soterramiento del cableado y que, en respuesta a su demanda, la Xunta se comprometió a elaborar un proyecto "se o Concello o solicitaba".
"O Goberno local non fixo os deberes, non moveu nin un papel, o que lle serviu ao Goberno da Xunta como desculpa para tampouco implicarse no coidado do patrimonio", lamenta el portavoz del BNG, David Carro, que recuerda que la diputada nacionalista Mercedes Queixas presentó una iniciativa a este respecto en el Parlamento.
"Un ben patrimonial da relevancia do mosteiro merece moito máis coidado e posta en valor por parte de todas as administracións implicadas e non depender unicamente do esforzo e bo facer das persoas voluntarias que o manteñen", defende Carro, que avanza el apoyo del BNG a la concentración convocada para el día 9.
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