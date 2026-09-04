Caión Games: surf, snowboard y música en la playa de Salseiras

Caión se convertirá este fin de semana en el epicentro de las disciplinas de tabla, con el surf y el snowboard como protagonistas. Una nueva edición de Caión Games recibirá a decenas de deportistas para disfrutar de una cultura que mezcla adrenalina y amor por la naturaleza.

El origen del Caión Games llega después de una fiesta con amigos, explica Patrick Vilan de Caión Surfhouse, uno de los organizadores del evento. “En el terreno que tenemos detrás de la surfhouse hay una pequeña cuesta y en 2002 durante un cumpleaños los amigos y yo habíamos alquilado hielo para probar y hacer snow”, recuerda Vilan.

A partir de esta idea se les ocurrió organizar algo más profesional y hacerlo más en el estilo de competición, pero centrándose en las disciplinas de deslizamiento. “Empezamos con skate y surf, y año tras año vamos añadiendo o quitando disciplinas”, explica Vilan, que destaca la tercera edición como la más "loca", donde los participantes tenían que competir en snow, surf y skate.

Poco a poco el evento se fue convirtiendo en una cita imprescindible en la cultura surfera de las rías altas, con la ayuda de otras asociaciones locales como Sailors de Caión. "Cambiamos la ubicación al jardín delantero, que creemos que luce más por tener el paisaje del Sisargas y el monte de Caión", dice el organizador.

Un surfista en la anterior edición de Caión Games / Christian Stadler

Música y deporte en la playa de Salseiras

La playa de Salseiras será el epicentro de toda esta actividad, que arrancará este sábado a las 11.30 horas con el campeonato de surf. "Es un campeonato completamente diferente al convencional", afirma el de Caión Surf House. "Tenemos tablas más clásicas para adaptarse al nivel de los participantes. Pondremos las tablas en la orilla y los competidores tendrán que ir corriendo a elegir tabla", explica. Los deportistas tendrán también la oportunidad de "robar" la tabla a otros competidores.

Este fin de semana, además, el parte de olas prevé unas "condiciones increíbles" para poder salir al agua y hacer algunos trucos.

Por la tarde, a partir de las 19.00 horas la banda de rock Fuah dará un concierto en directo y a las 20.00 horas los DJs Pucheros Atómicos tomarán el relevo para acompañar con música a los participantes del campeonato de snowboard.

La jornada terminará con la banda punk rock Black Coffee, que actuará antes de la entrega de premios. Los ganadores serán los deportistas que hayan conseguido los mejores puestos en ambas competiciones, tanto surf como snowboard.

"Los artistas escogidos son gente que tiene conexión con la comunidad de surf en Galicia. Pucheros Atómicos por ejemplo estuvieron en el Pantín Classic hace unas semanas".

Deportes "antagónicos" unidos por la naturaleza y adrenalina

"De primeras parece que son contextos un poco antagónicos, siempre es un poco el via crucis de la playa o montaña", reflexiona Vilan sobre la mezcla de estas dos disciplinas. Pero las culturas de ambas tienen más en común que solo la tabla.

"Tienen culturas parecidas en el modo de enfrentar el deporte. La conexión con la naturaleza, por ejemplo, es similar, además de que en las dos se buscan estímulos de sensaciones de adrenalina", dice el organizador.

Los Caión games están dirigidos a esos amantes de la naturaleza y adrelanina. "Une esa pasión por querer ir al mar un día con los amigos o irse a las montañas juntos. Todo ese conjunto de sensaciones y viajes con los amigos une bastante", afirma Vilan, que añade que mucha de la comunidad se crea en esos viajes en los que surferos se acaban encontrando en diferentes lugares del mundo.

Tras la jornada, explica el organizador, bajarán a la fiesta de los Milagros en Caión. "Será la after party después de la entrega de premios, para acabar de la mejor manera con los vecinos", concluye en organizador.