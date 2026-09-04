Culleredo renovará el entorno de la antigua estación de tren de Bregua

Culleredo busca renovar el entorno de la antigua estación de tren de Bregua, además del núcleo histórico de Orro y el paso elevado del AVE en Boedo. El Concello ya ha elaborado los proyectos de obra y propone destinar 1,6 millones de euros en total para llevarlos a cabo, contando con la financiación de la Diputación de A Coruña.

El Ayuntamiento señala que en Orro se planean obras en el núcleo histórico con un presupuesto de más de 662.000 euros, impulsando la zona del lavadero con la parada de bus y el enlace con el centro social, además de la instalación de sendas peatonales. En el centro, junto al lavadero, se hará una plaza con zonas verdes y mobiliario urbano.

En Bregua, la intervención está presupuestada con 598.300 euros, desde la antigua estación de tren hasta el lavadero. En ese entorno se hará una plaza pública, con árboles, bancos y más plazas de aparcamiento, y se pondrá también en valor el entorno del lavadero con otra plaza.

Una recreación del proyecto de obras en Boedo, Culleredo / LOC

En Boedo, destaca el Concello "el paso elevado del AVE marca un punto de gran importancia en el núcleo", y con las obras previstas se busca unir dos zonas que ahora mismo están inconexas. Esta actuación cuenta con un presupuesto de 417.000 euros.

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En este mismo núcleo también se extenderá el servicio de saneamiento, con un presupuesto de más de 334.000 euros. Además, el Concello de Culleredo acondicionará el vial que conecta Boedo con Bregua, que presenta un "estado de deterioro", y que supondrá una inversión de casi 48.000 euros, financiado por fondos municipales.