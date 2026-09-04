Dos heridos leves en sendos accidentes en Guísamo

Dos personas resultaron heridas leves este viernes en sendos accidentes en Guísamo. Alrededor de las 10.30 horas se registró un atropello a la altura de la panadería Panor. A consecuencia de ese accidente, se produjo una colisión en cadena con tres coches implicados, con una herida leve.

Los dos heridos fueron trasladados al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña.

Noticias relacionadas

Vehículos implicados en el accidente registrado en Guísamo. / LOC

Los accidentes provocaron retenciones considerables, aunque el tráfico quedó restablecido poco después.