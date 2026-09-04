O 'demo' anda solto polo Temple: volven as festas máis "identitarias" deste barrio de Cambre
As Festas do Demo celebraranse esta fin de semana cunha programación que inclúe deporte, cultura e os tradicionais Cantos do Demo
O Temple volverá a ser o epicentro "demoníaco" da comarca esta fin de semana. Asociación Urbilar volve cunha nova edición das Festas do Demo, unhas celebracións que buscan "facer identidade" no barrio máis poblado de Cambre.
Adrián Pereiro, da Asociación Urbilar, explica que eles levan facendo as festas desde hai máis de seis anos, pero que tanto a orixe como o nome "segue sendo un misterio". "Atopamos a un veciño, que non era galego pero viviu moitos anos no Temple, que tiña unha revista da festa", lembra Pereiro.
"A nosa idea era recuperar unha festa e intentar sumar deporte, cultura, música e verbena", di o cambrés. O sábado as Festas do Temple acollerán un torneo de Básquet e outro de chave, ademais da actividade de Cantos do Demo, a foliada con Mekanica e a actuación da charanga Rolling Band. O domingo será a exhibición de motos clásicas, e a sesión vermú con Fania Blanco Show e a paella popular.
Para os Cantos do Demo amplían un ano máis a participación, que traerá a agrupacións de música tradicional da comarca, Lugo e Ourense. Esta actividade, afirma Pereiro, foi animando pouco a pouco os veciños a acercarse á música tradicional. "Tiñamos xente que quería empezar a cantar ou tocar, pero que, por vergonza, non o facían. Ao ver os Cantos animouse moitísima xente e agora temos máis de 15 persoas nas clases de iniciación cada ano", di o cambrés.
Unha presentación en lancha
A asociación escolleu unha forma particular de presentar as festas. Hai unhas semanas un "papa", un bispo e un demo subiron a unha lancha e percorreron a ría do Burgo ata chegar ao Temple. "Imos ao Temple novamente desde Roma para exorcizar á xente desta parroquia porque din que está endemoniada", sinalaba o "papa" no vídeo.
"É unha paradia porque non sabemos cal é a orixe do nome da festa", explica Pereiro, que apunta que teñen a teoría de que nalgún momento as parroquias de Santa María do Temple e Santa María de Cambre poderían ter coincidido no día das festas e por iso, ao mover as do Temple, estas comezaron a verse como algo "paganas".
O feito de usar a lancha, sinala Pereiro, é tamén para recoller o pasado mariñeiro que tivo o Temple, onde antigamente se vivía do marisqueo, un oficio que foi morrendo pouco a pouco. "Ensinar estas historias serve tamén para que a xente do barrio se sinta máis de barrio", di.
Ao final da presentación, os membros da asociación deixaron ao 'demo' atado no paraugas do Temple, pero, poucos días despois desapareceu. "É un misterio. O tipo debe de andar de cañas por aí. Son cousas do demo", afirma Pereiro.
A Asociación Urbilar continuará coa exploración da historia do barrio este outono cun roteiro da man do historiador Moncho Boga.
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