Las obras de la urbanización A Pezoca dejan sin aparcamiento al centro de salud de Oleiros

Una nueva urbanización emerge a los lados de la carretera de circunvalación de Oleiros. Se trata del desarrollo urbanístico SUD-7 en A Pezoca, en el que está prevista la construcción de 214 viviendas repartidas en nueve edificios, uno de ellos con pisos de protección pública. El problema es que las obras han dejado cercados varios equipamientos, pero el más afectado es el centro de salud, que se ha quedado sin aparcamiento.

El motivo es que el instituto Miraflores, la piscina municipal, el colegio de A Rabadeira, así como el propio centro de salud de A Covada forman parte de este desarrollo, solo que los propietarios de los terrenos accedieron a ceder anticipadamente las parcelas sobre las que se levantan. El Concello, encargado de urbanizar los terrenos después de promover un cambio en el desarrollo del sector de un modelo de compensación a otro de cooperación ante los "incumplimientos de plazos" de los dueños de las tierras, ha anunciado que habilitará "en los próximos días" una parcela en la parte de atrás del centro sanitario para que las personas usuarias puedan estacionar sus vehículos.

Vista de las obras desde la trasera del centro de salud / LOC

En el SUD-7, uno de los desarrollos urbanísticos que tiene en marcha el Concello de Oleiros, una de las medidas que se contempla es la mejora de los accesos al centro de salud, además de la creación de nuevas plazas de estacionamiento a ambos lados de la AC-527 y la mejora del de la piscina municipal. Asimismo, habrá nuevas zonas verdes y se reservará una parcela para la ampliación del área de recreo del CEIP A Rabadeira.

Presión para el tráfico

Los trabajos de urbanización avanzan a buen ritmo en un entorno donde está prevista la construcción de 400 viviendas repartidas entre tres urbanizaciones. Todas ellas tienen como nexo común la avenida de Miguel Hernández, una vía que desemboca en el único tramo sin desdoblar de la N6, el que atraviesa el núcleo de O Carballo.

Estas nuevas edificaciones supondrán un reto para la movilidad en la zona. Aunque está previsto desdoblar la rúa A Xesta, la solución definitiva pasa por el desbloqueo de infraestructuras como la Vía Ártabra o la Artabriña, que derivarían el tráfico hacia la AP-9, liberando así también la nacional y el Puente de A Pasaxe, que todavía espera por la prometida ampliación.