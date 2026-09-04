Piden entre 14 y 17 años de cárcel para los acusados de entrar a la fuerza en un domicilio en Sada y atar y golpear a su propietario para robarle

La Fiscalía pide entre 14 y 17 años de cárcel para los tres acusados de entrar a la fuerza en una vivienda de Sada y atar y golpear a su propietario para robarle. Los hechos tuvieron lugar el 23 de noviembre de 2024. Según recoge el escrito de acusación, una mujer y dos hombres, dos de ellos con antecedentes penales, timbraron en el domicilio de la víctima a medianoche y, cuando este abrió la puerta, se abalanzaron sobre él y le ataron de pies y manos con unas bridas. Mientras que la mujer le exigía la entrega de dinero, sus dos compinches, ambos ocultos con pasamontañas, le propinaron golpes y patadas que le ocasionaron politraumatismos y múltiples hematomas, según el relato del Ministerio público.

Los asaltantes abandonaron el domicilio dejando a la víctima maniatada. El hombre fue atendido varias horas después, a las 20.00 horas, tras la alerta vecinal.

La Fiscalía detalla que los agresores se hicieron con una cartera, un teléfono móvil y dos navajas. Todos estos efectos fueron valorados en su conjunto por 128 euros. Un día después, uno de los acusados realizó tres cargos con la tarjeta bancaria robada de 17,22 euros, 16,28 euros y 17,94 euros. En total, el botín ascendió, por tanto, a 179,68 euros.

La Fiscalía imputa a los tres acusados cargos por robo con violencia e intimidación, detención ilegal y lesiones y suma el de estafa para el imputado por realizar las compras con la tarjeta robada. A los cargos suma las agravantes de disfraz y, en uno de los casos, de reincidencia. Los tres detenidos, que ingresaron ya en prisión provisional por estos hechos, se enfrentan a peticiones de peticiones de penas de entre 14 y 17 años.

La acusación pública reclama además que los tres acusados indemnicen a la víctima con 2.860 euros por las heridas sufridas y con 3.955 euros por las secuelas.