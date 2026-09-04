La Policía de Arteixo detiene durante un control de alcoholemia a conductor moldavo con carné rumano falsificado

La Policía Local de Arteixo destapó un caso de falsedad documental para eludir la ley de extranjería en un control de alcoholemia. El conductor usaba una carta de identidad rumana falsificada y un carné de conducir falso para hacerse pasar por ciudadano europeo y conseguir el NIE de forma fraudulenta.

Según detalla el Concello de Arteixo, una patrulla identificó al conductor que mostraba síntomas de encontrarse bajo los efectos del alcohol. Al hacer el control, el hombre dió unas tasas que superaban los límites de la vía de administrativa, por lo que se trataba de un delito penal contra la seguridad vial.

Durante la identificación, los agentes pidieron al conductor su documentación y este les entregó una carta de identidad de Rumanía y un carné de conducir de Moldavia, país fuera de la Unión Europea.

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Tras realizar las comprobaciones técnicas, los policías arteixano confirmaron que tanto la carta de identidad rumana como el permiso de conducir moldavo estaban falsificados. Según explica el Concello el propósito de esta falsificación es el intento de fraude al sistema de la extranjería, ya que, al hacerse pasar por ciudadano de la Unión Europea podía solicitar y obtener el Número de Identidad de Extranjero y evitar de manera fraudulenta los trámites necesarios para los permisos de residencia y trabajo que exige la normativa española.