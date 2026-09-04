El PSOE de Oleiros llevará a pleno la creación de un servicio municipal de alquiler de bicicletas

La apertura del nuevo paseo de la ría de O Burgo ha supuesto un antes y un después en la conectividad peatonal y ciclista de la comarca coruñesa. Con esta actuación, Oleiros pasa a estar conectado con Cambre, Culleredo y A Coruña a través de una senda que bordea el estuario. Sin embargo, en materia de transporte público aún existen muchas dificultades para poder recorrer el paseo, por ejemplo en bici.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se mostró dispuesto a analizar la posibilidad de crear una red municipal de alquiler de bicicletas que supeditó a la demanda que genere el paseo, una propuesta que ya había sido planteada por el BNG y por el PSOE. Este último ha anunciado este viernes que llevará nuevamente al Pleno de Oleiros esta cuestión.

En concreto, según explican en un comunicado, presentarán una moción para conectar Oleiros al servicio de BiciCoruña con intercambiadores como el de Meicende, crear una red propia de préstamo de bicicletas eléctricas con estaciones repartidas por el municipio y completar "de forma urgente" la red de carriles bici municipales para dotarlos de continuidad y seguridad. Asimismo, propondrá que en la elaboración del próximo presupuesto se incluyan partidas económicas específicas para financiar estas actuaciones.

"A bicicleta debe ser unha alternativa real para o día a día, un transporte do futuro para acudir ao traballo ou realizar compras, e non un simple elemento de ocio", apuntan desde el PSOE local, que advierte de que seguirá batallando "para que Oleiros non se converta nunha illa inaccesible dentro da comarca".