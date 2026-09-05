Abegondo y Augas de Galicia acuerdan mejorar el saneamiento en Orto y Crendes por 1,6 millones de euros

El Concello de Abegondo llegado a un acuerdo con Augas de Galicia para mejorar el servicio de saneamiento en las parroquias de Orto y Crendes, con un presupuesto de 1,6 millones de euros.

El convenio tiene como objetivo dotar a estos núcleos de un servicio fundamental en el entorno del embalse de Cecebre protegiendo también el medio ambiente y la calidad del agua. El proyecto contempla la creación de una nueva red de saneamiento y la instalación de un sistema de impulsión de aguas residuales, que desembocarán en un colector general ya existente.

José Antonio Santiso, alcalde del municipio, calificó este acuerdo como "vital" para Abegondo. "Con este convenio damos un paso fundamental y definitivo para completar las infraestructuras de un servicio esencial para Orto y Crendes y para preservar la calidad ambiental del embalse", señala.

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Augas de Galicia aportará el 80% de la actuación, una inversión de 1,22 millones de euros, financiada parcialmente por fondos europeos. El resto del presupuesto estará financiada por fondos municipales.