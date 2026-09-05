La comarca de A Coruña se conciencia con la separación de residuos

El nuevo contrato de la recogida de la basura del Consorcio de As Mariñas, entidad que engloba a ocho municipios de la comarca coruñesa, tiene como objetivo "reducir significativamente la fracción resto y aumentar las tasas de recogida selectiva", algo que, desde la implantación del quinto contenedor en el área a finales de 2024 va calando poco a poco en la conciencia de los vecinos coruñeses.

Según los datos del Consorcio sobre la recogida en 2025, los residentes fueron adaptándose a separar los envases ligeros del orgánico y el resto, con julio siendo el mes de inflexión. Durante los seis primeros meses del año, los depósitos amarillos registraron consistentemente menos de 50 toneladas cada mes, pero, a partir de verano esta cantidad fue ascendiendo hasta llegar a las 323 toneladas en diciembre.

En estos primeros meses de 2026, esta cantidad de residuos se ha estabilizado, con una recogida entorno a las 300 toneladas al mes en los contenedores para envases ligeros del Consorcio. Parte de la este aumento en la separación se debió, principalmente, a la instalación de más recolectores. A finales de 2024 comenzó la implantación del quinto contenedor y seis meses después ya había unos 700 depósitos en las diferentes localidades. Según la documentación del nuevo contrato, a día de hoy existen unos 917 depósitos para envases ligeros en los ocho municipios.

En 2025 los vecinos de los municipios del Consorcio de As Mariñas también redujeron la cantidad de basura generada. Si en 2024 cada habitante produjo 452,84 kilos de residuos al año, en 2025 esta cifra decreció hasta los 438,48 kilos por persona.

El nuevo contrato de la basura, sin embargo, prevé aumentar los depósitos recogidos a productores singulares, pasando de solo el cartón a también los envases ligeros, materia orgánica y vidrio, con el objetivo cumplir los obejtivos europeos de sostenibilidad.

Sada, el punto limpio que procesa más residuos

Los datos del Consorcio también revelan los residuos que terminan en los ocho puntos limpios de la comarca. el punto limpio de Sada es el que más toneladas procesa de todos, sobre todo porque es en el que se depositan más restos de escombros de obras y residuos de silvicultura. En total, recibe unas 1.900 toneladas de basura no peligrosa.

En segundo lugar se sitúa Oleiros, con la particularidad de que este punto limpio procesó en 2025 más voluminosos, como muebles, que ningún otro del Consorcio de As Mariñas. Oleiros también fue el que gestionó más residuos peligrosos, casi 50 toneladas, frente a las 33,9 de Sada o las 30 de Bergondo.