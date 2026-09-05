Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Así es la nueva imagen de los CantonesHasta 650 euros por alquilar una habitación en A CoruñaDeportivo - Villareal: la previaDulces artesanales desde O Quinto PinoNueva etapa industrial en Galicia: SAIC y Navantia disparan la demanda de técnicosEl curso arranca con problemas en colegios de A Coruña
instagramlinkedin

Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400

Los vecinos de la parroquia de Culleredo piden a la Xunta que el proyecto se lleve a cabo "con la máxima urgencia" después de que el Gobierno autonómico afirmase que ya está en redacción

Andaina reivindicativa por las aceras en Celas, Culleredo

Andaina reivindicativa por las aceras en Celas, Culleredo

Ver galería

Los vecinos marchan en una caminata de protesta para pedir la construcción de aceras en la carretera AC-400. / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Culleredo

Los vecinos de Celas volvieron a salir este sábado para reclamar aceras por la carretera AC-400. Decenas de familias acudieron a la andaina acompañados de los más pequeños y carteles reclamando más seguridad real en el rural de Culleredo.

La reclamación de esta senda peatonal acumula años de retraso y, recientemente, la Xunta aseguró a los vecinos que el proyecto ya en redacción y que las actuaciones estarán clasificadas de máxima prioridad en los planes autonómicos de infraestructuras. Los residentes esperan que este proceso se lleve a cabo "con la máxima urgencia".

Noticias relacionadas

"Seguiremos loitando ata que as beirarrúas no treito da estrada AC-400 que atrevesa Culleredo sexan unha realidade", destacaron.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fiesta sorpresa al cura de Oleiros
  2. Casa Miranda, un histórico de las tortillas de Betanzos, cierra a final de año: 'Lo llevo en la sangre y voy a sufrir, pero algún día hay que parar
  3. Diecinueve conciertos y miles de raciones de empanada: la macrofiesta a 20 minutos de A Coruña que arranca este jueves con París de Noia y Los Satélites
  4. Sara Stothart, la chef australiana que ha transformado un mesón gallego en un templo del sushi en Oleiros: «Mi comida te hace viajar a Asia»
  5. La Guardia Civil investiga las causas del incendio con un fallecido en una casa de Arteixo
  6. Inaugurado el nuevo paseo de la ría de O Burgo con la vista puesta en prolongarlo por A Coruña
  7. El Tribunal de Cuentas cita a los exalcaldes de Cambre Óscar García Patiño y María Pan tras su investigación por las horas extras de la Policía Local
  8. El pueblo más barato de A Coruña para comprar casa busca vecinos: menos de 700 euros por metro cuadrado, trabajo y naturaleza

Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400

Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400

Así es el proyecto de la nueva concesionaria de la Casa do Pobo de Montrove: café y cultura

Abegondo y Augas de Galicia acuerdan mejorar el saneamiento en Orto y Crendes por 1,6 millones de euros

Abegondo y Augas de Galicia acuerdan mejorar el saneamiento en Orto y Crendes por 1,6 millones de euros

Ilusión y comunión en la primera Batalla de Bandas del Rock in Cambre

Ilusión y comunión en la primera Batalla de Bandas del Rock in Cambre

Movilización vecinal para recuperar las vistas del mirador de A Espenuca, "el balcón de As Mariñas"

Movilización vecinal para recuperar las vistas del mirador de A Espenuca, "el balcón de As Mariñas"

Interceptado un vecino de Cambre de 24 años que conducía sin carné ni seguro bajo los efectos del alcohol

Interceptado un vecino de Cambre de 24 años que conducía sin carné ni seguro bajo los efectos del alcohol

Miño cierra las cuentas de 2025 con un remanente de 2,1 millones a pesar de incrementar su deuda

Miño cierra las cuentas de 2025 con un remanente de 2,1 millones a pesar de incrementar su deuda

Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: "Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo"

Tracking Pixel Contents