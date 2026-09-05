Decenas de familias de Celas exigen aceras seguras en la carretera AC-400
Los vecinos de la parroquia de Culleredo piden a la Xunta que el proyecto se lleve a cabo "con la máxima urgencia" después de que el Gobierno autonómico afirmase que ya está en redacción
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Culleredo
Los vecinos de Celas volvieron a salir este sábado para reclamar aceras por la carretera AC-400. Decenas de familias acudieron a la andaina acompañados de los más pequeños y carteles reclamando más seguridad real en el rural de Culleredo.
La reclamación de esta senda peatonal acumula años de retraso y, recientemente, la Xunta aseguró a los vecinos que el proyecto ya en redacción y que las actuaciones estarán clasificadas de máxima prioridad en los planes autonómicos de infraestructuras. Los residentes esperan que este proceso se lleve a cabo "con la máxima urgencia".
"Seguiremos loitando ata que as beirarrúas no treito da estrada AC-400 que atrevesa Culleredo sexan unha realidade", destacaron.
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