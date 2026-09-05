Ilusión y comunión en la primera Batalla de Bandas del Rock in Cambre

Cada vez queda menos para una de las citas musicales más esperadas de la comarca: el Rock in Cambre. El festival calentó motores este fin de semana con su primera Batalla de Bandas donde desde veteranos a nuevas caras de panorama musical local se subieron al escenario y ante un jurado probaron por qué merecían compartir un cartel en el que estarán Medina Zahara, Carlangas, Biznaga, Boikot y Me Fritos and the Gimme Cheetos.

Desde Inadaptados, el grupo fundador del festival, señalan que esta iniciativa "es una buena oportunidad para subir un poco el nivel, para quien quiera plantear su música y su puesta en escena". En años anteriores las bandas locales escogidas para el cartel final se decidían por sorteo o por sus maquetas, pero esta vez un jurado profesional tendrá que evaluar ámbitos como la calidad técnica, puesta en escena y originalidad.

"Antes se hacía por sorteo y nos parecía muy injusto. No tenías la oportunidad de demostrar lo que hacías", destaca Antonio Fernández, desde Panxea.

Los miembros de Panxea, una de las formaciones que participarán en la Batalla de Bandas de Cambre / LOC

Entre las bandas cambresas hay una palabra que se repite: "ilusión". "Nos hace mucha ilusión, es una manera de tocar con buenos medios y en un sitio muy chulo", declara Fernández. "Tocar en casa siempre es bueno, calentamos motores y al final todas las bandas nos conocemos y hacemos un poco de comunión", afirma Carlos Gárate de Stonewolf.

"El hecho de que haya un festival así que dure más de 30 años es un éxito muy meritorio", apunta Luis Gónzález, de Malasömbra.

Veteranos y nuevas caras

Buena parte de las formaciones ya se han subido al escenario del Auditorio do Parque da Igrexa, pero aun así le siguen teniendo respeto. "Nosotros siempre tuvimos el objetivo de tocar en el Rock in Cambre y seguimos teniéndolo", destaca Bibi Portela, de Destemplados.

"Para nosotros es una gran oportunidad y un gran honor y si es repetir ni te digo, antes éramos un grupito muy nuevo, ahora estamos preparados para montar la mejor fiesta", indica Eduardo Santos, de Gremlins.

Gremlins, una de las bandas de la Batalla de Bandas de Cambre / LOC

Para Os Escarapotes y Black Crab, de ser seleccionados sería la primera vez que subirían a este escenario. "Ir por primera vez sería genial, aparte con nombres nacionales", señala Daniel Álvarez, de Black Crab, que resalta también la importancia de darse a conocer a la gente y "de ahí al estrellato". "Ao principio da semana estabamos algo máis nerviosos, pero agora xa non. Somos un pouco "banda de galiñeiro" porque aí é onde ensaiamos, pero cando estemos arriba do escenario non haberá ningún tipo de problema", añade Lois García, de Os Escarapotes.

Black Crab, una de las formaciones de la Batalla de Bandas / LOC

Solaz fue otro de los grupos que tocó este sábado, un momento que definieron como su "puesta de largo". "Nos pilló un poco justos pero decidimos intentarlo y ver qué tal se nos daba", dijo Santos.

Falta de relevo generacional

Con esta primera batalla, los más veteranos esperan que los más jóvenes valoren participar en años venideros. Varias bandas señalan a la falta de espacios para ensayar y tocar, así como el esfuerzo necesario para componer temas propios como razones por las que no tienen donde "delegar" ese espíritu rockero local.

El grupo Inadaptados este viernes en la Batalla de Bandas / Antón Vidal

"El rock es cultura", destacan desde Inadaptados. "Hoy en día se hace un tema con la IA en cinco minutos, con música y letras. A nosotros ese tema nos lleva 4 o 5 meses componer la letra y otros tantos mezclar y hacer la música", añaden.

A pesar de todo, los cambreses ven la Batalla como una forma de animar a los novatos. "Seguramente muchos chavales nos vean ahí y digan ‘pues si nos juntamos y ensayamos el año que viene podemos tocar’. La Batalla de Bandas es buena para visibilizar a los músicos de aquí y que a los que están empezando pues que les pique ese gusanillo y quieran meterse ellos", apuntan de Stonewolf.