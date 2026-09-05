Interceptado un vecino de Cambre de 24 años que conducía sin carné ni seguro bajo los efectos del alcohol
El infractor, de 24 años, será sometido a un juicio rápido tras ser interceptado por la Policía de Culleredo en la noche del viernes en la zona de la urbanización A Cros
EP
La Policía de Culleredo ha interceptado este pasado viernes a un vecino de Cambre de 24 años que conducía sin carné, seguro ni ITV y bajo los efectos del alcohol.
Tal y como ha informado el Ayuntamiendo de Culleredo en nota de prensa, el infractor fue localizado alrededor de las 23.50 horas en la zona de la urbanización A Cros, donde los agentes realizaban un control rutinario.
Al proceder a identificar al joven y verificar la documentación del turismo, constataron que circulaba sin la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor y careciendo de la póliza del seguro obligatorio. Además, la consulta en las bases de datos confirmó que sobre el joven pesaba la retirada del permiso de conducir.
Durante la intervención, los agentes procedieron a realizarle la prueba de alcoholemia, en la que arrojó un resultado positivo de 0,37 mg/l en aire espirado, superando el límite máximo permitido por la normativa de tráfico.
Por todo ello, las fuerzas de seguridad instruyeron las diligencias correspondientes y el identificado será sometido a un juicio rápido esta misma semana.
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