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Miño cierra las cuentas de 2025 con un remanente de 2,1 millones a pesar de incrementar su deuda

El Concello emplea esos fondos en actuaciones urbanísticas en el centro de la localidad y en la ampliación de la cubierta del campo de fútbol de Gallamonde

Concello de Miño

Concello de Miño / LOC

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RAC

Miño

El Concello de Miño ha cerrado el ejercicio 2025 con un remanente superior a los 2,1 millones de euros a pesar de incrementar su endeudamiento en unos 250.000 euros. Así se desprende de la Cuenta General aprobada en la sesión plenaria celebrada este viernes y en la que el alcalde destacó el "amplio margen" que deja esta cantidad al Ejecutivo local para el desarrollo de proyectos en el municipio.

En concreto, el excedente de liquidez ha ido a parar a actuaciones como la mejora de las aceras en el eje que forman las calles Cobo, Loios, Marismas y Estrada da Praia; la reposición y rehabilitación de firmes en las calles Barrosa, Carreira y Raxel o la ampliación de la cubierta del campo de fútbol de Gallamonde. "Seguimos a dar pasos na dirección correcta no que respecta á xestión financeira municipal e ao cumprimento dos nosos obxectivos", señala el alcalde, Manuel Vázquez Faraldo, que destaca "a estabilidade económica dun municipio que, grazas ao duro traballo de todo o executivo, pode facer fronte á débeda sen renunciar ao impulso de novas medidas para a cidadanía".

Aumento de la deuda por Costa Miño

En el lado del debe, la Cuenta General del año 2025 señala un ligero aumento del endeudamiento, que pasa de 19 a 19,3 millones de euros. Según explican desde el Concello, este incremento se debe al préstamo de 974.000 euros para hacer frente a los últimos pagos pendientes a las personas expropiadas de Costa Miño.

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Por otro lado, el pasado ejercicio el Gobierno local amortizó deuda por valor de 730.000 euros. La diferencia entre ambas operaciones explica el leve crecimiento del saldo final. El alcalde reconoce que "son flutuacións coherentes co proceso de normalización financeira no que nos atopamos" y avanza que seguirán reduciendo su nivel de deuda "como vimos facendo nos anos recentes, grazas ao acordo vixente co Ministerio de Facenda para realizar este procedemento cunhas cotas asumibles duns 400.000 euros anuais e un prazo ampliado ata o ano 2060".

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