Movilización vecinal para recuperar las vistas del mirador de A Espenuca, "el balcón de As Mariñas"

El Concello de Coirós invita al turista a través de su página web a disfrutar de las espectaculares vistas que ofrece el mirador de A Espenuca. "Permite ver o paso do Mandeo sobre o lugar de Chelo, e grande parte da comarca", presume en el apartado dedicado al turismo. El visitante que se deje llevar por esta invitación es más que probable que se lleve un chasco. La recompensa a la caminata hasta la cima del monte, O Picoto, estará empañada por una densa red eucaliptos que le impedirán disfrutar de las privilegiadas vistas de la comarca de As Mariñas a una altura de 290 metros sobre el nivel del mar.

La situación de este mirador, concebido como "un verdadeiro balcón sobre As Mariñas", en palabras de uno de sus principales defensores, el historiador Manuel Fiaño, ha dado pie a innumerables iniciativas, tanto políticas como ciudadanas, que se han saldado, de momento, con resultados encomiables pero insuficientes. A pesar del esfuerzo de colectivos como la Fundación de Custodia do Territorio Fragas do Mandeo, que ha adquirido numerosas fincas en el entorno para devolver poco a poco las vistas a esta atalaya, lo cierto, es que a día de hoy, el abandono degrada este enclave, de alto valor paisajístico y cultural.

Un hombre, sentado en un banco, al pie del mirador tapado por los eucaliptos. / LOC

El estado de A Espenuca ha colmado la paciencia de un grupo de vecinos, que reclama desde hace años la recuperación de este mirador, y que ha convocado una charla coloquio para el próximo sábado 19 de septiembre en el local social "para tomar conciencia da importancia da súa recuperación". Los impulsores de esta iniciativa, "unha ocasión única para que os responsables das distintas administracións amosen a súa implicación na preservación deste patrimonio", son Manuel Fiaño, Miguel Gayoso y Loli González, socios de honor de la Sociedad Cultural, Recreativa e Deportiva Fillos de Ois, entidad que ha jugado un papel fundamental en la recuperación del patrimonio y la historia de Coirós.

Los impulsores atribuyen a la "desidia" y el "abandono" de las administraciones el lamentable presente de este mirador y su entorno, donde fue retratado Seijo Rubio mientras “pasaba a lienzo el hermoso coto”, y presidido por ese ese “arcaico, respetable y candoroso” santuario a cuya virgen se encomendó Emilia Pardo Bazán para lograr descendencia. "Deixaron que as árbores taparan as impresionantes vistas, unhas árbores que agora tamén amenazan con botarse enriba do templo parroquial e do cemiterio", critica Fiaño.

Fotografía antigua del mirador de A Espenuca. / LOC

Este vecino lanza también un reproche a la Iglesia, propietaria de gran parte de los terrenos que rodean el mirador y la ermita: "É unha magnífica ocasión para que os seus representantes demostren que están al lado dos intereses da veciñanza levando a cabo as labores de coidado e limpeza necesarias e facilitando a rexeneración dun contorno que precisa das medidas urxentes antes de que o deterioro sexa irreversible", advierte y llama la atención sobre el riesgo de que la amenaza de un incendio forestal se convierta en una "lamentable realidade".