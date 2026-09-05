Oza Cesuras estrena el nuevo paso peatonal bajo la vía del tren
La Xunta invirtió 1,2 millones de euros en la infraestructura que conecta el entorno del Campo O Loureiro con el colegio y la Casa do Concello
El concello de Oza Cesuras ha dicho hoy adiós al punto negro de la AC-840 a su paso por la localidad con la puesta en servicio del nuevo paso peatonal bajo la vía del tren de la línea A Coruña-Palencia.
El alcalde, Pablo González, y la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, inauguraron este sábado esta infraestructura, en la que la Xunta invirtió 1,2 millones de euros y que garantiza un itinerario accesible y seguro entre el entono del Campo O Loureiro, el colegio de Oza y la Casa do Concello.
La actuación consistió en la creación de un nuevo paso inferior de 2 metros de longitud y 5 metros de ancho bajo la línea férrea y una rampa de conexión de 124 metros.
En el acto, en el que estuvieron presentes el equipo de Gobierno y las concejalas de la corporación Laura Sánchez (PSOE) y Mónica Fernández Aceytuno(no adscrita), el alcade tuvo un agradecimiento especial para uno de los asistentes,Tito Morales, un vecino con movilidad reducida que pasó años reivindicando su derecho a poder acompañar a su hijo hasta el colegio de Oza y que con esta nueva infraestructura verá cumplidas sus demandas.
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