Así es el proyecto de la nueva concesionaria de la Casa do Pobo de Montrove: café y cultura

La Casa do Pobo de Montrove, en Oleiros, está un poco más cerca de volver a la vida después de casi dos años cerrada. El Concello de Oleiros ya ha elegido a la persona que se va a asumir el contrato mixto de servicios de hostelería y limpieza de esta infraestructura municipal, pero también ha desvelado algunos de los aspectos del proyecto que la nueva concesionaria pretende desarrollar en las instalaciones.

El concurso ha tenido cierto gafe. De hecho este es el tercer intento en lo que va de año para otorgar la concesión. El primero quedó desierto y, aunque en el segundo se llegó a adjudicar, el beneficiario desistió antes incluso de llegar a abrir las puertas. En este caso todo apunta que va a ser distinto, al menos según se desprende del informe técnico de valoración de las ofertas que acompaña a la adjudicación.

Uno de los aspectos sobre los que llama la atención es que, aunque el importe de licitación del contrato era de 7.920 euros, la oferta económica de la futura gestora es ligeramente superior (8.712 euros). El Servizo de Interior del Concello de Oleiros explica que este incremento del 10% respecto al canon mínimo, al tratarse de una cantidad a ingresar por las arcas municipales, equivale a una bajada del 10% respecto al precio de adjudicación.

Negocio familiar

En lo que al proyecto en sí se refiere, el documento desvela que la idea de negocio de los nuevos gestores pasa por crear "un café cultural y familiar intergeneracional". Su objetivo es transformar la cafetería en un agente dinamizador del propio centro, generando actividades para todos los rangos de edad.

Una de las claves del éxito es que detrás del proyecto hay un modelo de empresa familiar, "con una vinculación directa con una editorial", compuesto por tres personas, aunque contemplan también la contratación de personal eventual para cubrir períodos estivales. De hecho, el estudio de viabilidad que acompañaba al pliego del concurso incidía en que el beneficio de explotación podría rondar los 35.000 euros anuales "siempre y cuando sea un trabajador autónomo sin personal a su cargo el que se asuma el contrato", pero siendo tres, la cosa debería resultar más sencilla.

La Casa do Pobo abrirá todos los días de la semana. En su cafetería, con una línea de negocio sostenible orientada a la eliminación de plásticos y la apuesta por productos de kilómetro cero, habrá dietas sin gluten o sin lactosa y "precios populares". En el resto del espacio organizarán un club de lectura mensual y otros eventos puntuales. Además, se habilitará un espacio dentro del local para el intercambio libre de libros, conocido como bookcrossing.

El único 'pero' que le ponen desde el Concello es que la propuesta no desarrolla el aspecto de la limpieza, ya que figura como "un documento por terminar o un borrador, pero fue el presentado y firmado", apuntan. No obstante, aclaran que la futura gestora subsana este "error en la estructura de su oferta" en otro apartado en el que sí que hace un repaso de las tareas de limpieza que se deben acometer para el correcto mantenimiento de las instalaciones.