Las magdalenas de A Coruña que llegaron hasta Zara desde el Quinto Pino: "Estoy superescondida, pero lo uso como reclamo"

El día que Melanie Moreira hizo sus primeras magdalenas se parecía a cualquier otro. Había llegado a casa de su trabajo fantaseando con la idea de descansar, pero su hija tenía otros planes para ella: ponerse el delantal, encender el horno e iniciarse en el arte de la repostería.

Fue entonces cuando buscó la receta que acabaría dándole un vuelco a su destino. "Quería hacer las cosas bien para la niña y salieron tan ricas que las llevé a la empresa al día siguiente. Y causaron sensación", recuerda con orgullo la propietaria de O Recuncho das Magdalenas, el obrador de Arteixo en el que ahora despacha cestas de galletas, brownies, mermeladas y, por supuesto, muffins, para toda la comarca de A Coruña.

Sus dulces artesanos han llegado a tomarse incluso en Zara, donde cautivaron a los empleados y "se empezó a correr la voz". Y menos mal, dice Moreira, porque por aquel entonces lo necesitaba: después de doce años en una empresa de telefonía, un ERE la había dejado en la calle con dos hijos y un tercer bebé en camino y buscaba algo que le permitiese conciliar.

Una de las famosas magdalenas con pepitas de chocolate del obrador de Arteixo, hechas con zumo de naranja en lugar de leche. / Casteleiro

Esas magdalenas caseras con chocolate que había preparado con su hija por un capricho acabaron siendo la solución a sus problemas. "Mi cuñado tenía una tienda de comestibles en el centro y me dijo que le hiciera algunas. Como las vendió en dos horas y me pidió más, me vine arriba y empecé a ofrecerlas en los bares de Pastoriza para que las diesen con el café", cuenta entre risas la artesana, que casi se santigua al pensar en todas las casualidades que se tuvieron que dar para que naciera su negocio. "Menos mal que apunté la receta. Otro día la busqué y ya no la volví a encontrar".

Enamorar a Inditex desde el Quinto Pino

Si tiene que pensar en cuál fue el punto de inflexión para su obrador, Moreira tiene claro que ocurrió en la barra. Fue allí donde una trabajadora de Zara se topó con sus magdalenas y quiso saber quién era la responsable del dulce.

En poco tiempo, ya le había hecho un encargo para llevarlas a su trabajo y, una vez allí, empezaron a llamar más empleados de Inditex. "Ese fue el comienzo del efecto dominó. Hasta entonces no me conocía nadie, no tenía ni redes. Al día siguiente ya me llamó otra chica de Zara, porque quería mis magdalenas para su cumpleaños", relata la repostera, que acabó especializándose en cestas de regalo para toda clase de eventos.

Una de las cestas de regalo de O Recuncho das Magdalenas, con las galletas, las magdalenas y las mermeladas caseras de Melanie Moreira. / Casteleiro

Todos los postres que las componen salen directamente de su obrador, incluidas las mermeladas caseras de kiwi, albaricoque y fresa, que prepara de forma artesanal en el número 4 de la Rúa María Callas. El local se encuentra en un lugar de Arteixo que se presta la broma, aunque Moreira ha sabido aprovechar el hándicap. "Estoy superescondida en el Quinto Pino, pero lo uso como reclamo. Lo tengo puesto hasta en la tarjeta", dice con humor la emprendedora, que reconoce que "si no vienes aquí" expresamente a por sus dulces, "no vienes a nada".

Si bien la suya no es una tienda y funciona exclusivamente por encargo, hay clientes que se acercan a la zona para recoger sus pedidos, que llegan presentados en cofres pintados a mano, bolsas semitransparentes o sus curiosas peneiras personalizadas. "Me topé con ellas en una feria y empecé a desarrollar la idea", apunta Moreira sobre la que ha sido la tónica habitual en su negocio. "Los clientes fueron los que me hicieron reinventarme. Me preguntaban qué más hacía además de las magdalenas y yo pensaba: '¿Galletas?'. Y me ponía como una loca a practicar hasta que salieran bien", apunta.

Las 'cookies' de Melanie Moreira. / Casteleiro

Hoy, en sus kits de regalo las pastas de mantequilla conviven con cookies, brownies con nueces, tarros de miel, confituras y ramos de flores frescas. En función del evento también añade otros detalles, como corazones de crochet hechos a mano o unos osos de tela que cose su hija, que es estudiante de costura.

Las reinas de la peneira siguen siendo, sin embargo, esas magdalenas tradicionales con pepitas de chocolate, hechas con ingredientes sencillos. ¿No hay secreto? "Llevan zumo de naranja en vez de leche", revela la coruñesa, que se sigue sorprendiendo al mirar los últimos diez años. "Si echo la vista atrás, no sé cómo me atreví a hacerlo".

Magdalenas para toda la comarca

A pesar de estar en un lugar un tanto remoto, O Recuncho das Magdalenas se ha extendido por la comarca coruñesa e incluso ha llegado a otras localidades de Galicia. "Tengo clientes de A Coruña, Arteixo, Oleiros y Carballo. Si hay alguna necesidad de transporte, voy yo personalmente. He llegado a hacer entregas en Sanxenxo, Mazaricos y Burela", asegura la propietaria de este obrador artesanal.

Ese trato personalizado, dice, es lo que "engancha" más allá de sus postres, aunque no todos la animaban para que probara suerte. Como su padre, que era carpintero y sabía lo que era trabajar por cuenta propia. "Siempre me decía que no me hiciera autónoma, pero al final le convencí", recuerda Moreira entre risas. Una década después, puede respirar tranquilo: las famosas magdalenas se han hecho un hueco en el estómago de A Coruña.