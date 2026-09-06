Un incendio declarado en las fiestas de Culleredo obliga a movilizar cuatro helicópteros
El fuego, que comenzó a las 14.15 horas de este domingo, continúa activo pero controlado
La densa humareda obligó a recomendar a algunos vecinos a dejar momentáneamente sus viviendas
Un incendio en el monte Costa, en las proximidades del aeropuerto de Alvedro, ha provocado a primera hora de la tarde una densa humareda visible desde varios puntos de la comarca. El fuego, declarado alrededor de las 14.15 horas de este domingo durante las operaciones de pirotecnia de las fiestas patronales en honor a San Miguel y San Roque que se celebraban en Culleredo, según las primeras hipótesis, ha obligado a movilizar hasta cuatro helicópteros de Medio Rural.
La consellería de momento no tiene estimación de la superficie afectada, pero confirma que en las labores de extinción participan ocho brigadas, cuatro helicópteros, tres agentes y tres motobombas. En el dispositivo también participan Bomberos del Consorcio Provincial, Policía Local de Culleredo y Guardia Civil. Fuentes de Aena apuntan también que la operativa del aeropuerto no se vio afectada por el suceso.
Por su parte, desde el Concello, señalan que, aunque el fuego no afectó a ninguna vivienda de Cillobre, el núcleo más próximo al incendio, la densa humareda obligó a recomendar a algunas de las personas residentes en la zona a abandonar sus inmuebles por precaución.
El alcalde de la localidad, José Ramón Rioboo, junto con otros miembros del Gobierno local, se personó a los pocos minutos de declararse el fuego en la zona del operativo, donde certificó que el fuego se encuentra bajo control, aunque los efectivos desplazados siguen trabajando en su extinción.
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